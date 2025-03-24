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Артур Томилко
Инвестиции

Южнокорейский разработчик чипов FuriosaAI отклонил предложение Meta* о покупке бизнеса за $800 млн — Bloomberg

И решил развивать его самостоятельно.

  • Стороны вели переговоры с начала 2025 года, рассказал осведомлённый источник Bloomberg. По его словам, Meta* хотела купить FuriosaAI за $800 млн, но получила отказ.
  • Сеульская компания планирует развивать бизнес самостоятельно. Она, в частности, собирается в ближайшее время закрыть «крупный» раунд финансирования, а в будущем провести IPO, сообщили собеседники агенства, знакомые с ситуацией.
  • FuriosaAI работает с 2017 года, ей руководит бывший сотрудник Samsung и AMD Джун Пайк. Компания разрабатывает процессоры для обучения и поддержки ИИ. Её последний чип RNGD создан по технологии 5 нм и должен стать конкурентом для продуктов Nvidia и других производителей, отмечает Bloomberg.
  • Крупным инвестором FuriosaAI выступает венчурная DSC Investment. Её акции подешевели на 16% на фоне новости о срыве сделки с Meta*.
  • Последняя среди прочего разрабатывает собственные чипы, чтобы снизить зависимость от Nvidia. По данным Reuters, в марте 2025 года компания начала тестировать свой процессор и в случае успеха планирует расширить производство.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

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