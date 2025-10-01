Создатель инструментов для разработчиков JetBrains стал предлагать некоторым компаниям бесплатные корпоративные подписки — в обмен на сбор данных для обучения ИИ

Нейросети не в состоянии решать реальные рабочие задачи, если их обучают только на открытом коде, считают в компании.Отказаться от сбора данных можно в настройках сервисов JetBrains. Источник: JetBrainsJetBrains сообщила в своём блоге, что с выходом обновления среды 2025.2.4 «в ближайшие недели» начнёт собирать данные части пользователей — фрагменты кода, запросы к ИИ-сервисам и ответы, команды терминала и историю редактирования.Тем компаниям, кто согласится, JetBrains подарит годовую корпоративную подписку на все инструменты и сервисы — такой пакет стоит $979 за одного пользователя. Для этого необходимо зарегистрироваться в лист ожидания.Сбор данных по умолчанию также коснётся владельцев подписок для студентов, преподавателей и разработчиков проектов с открытым кодом. При желании его можно отключить в настройках. Остальные пользователи продолжат работать на прежних условиях.Собранные данные JetBrains планирует применять для обучения собственных ИИ-моделей, а также для улучшения сервисов. Компания подчеркнула, что будет использовать данные в обезличенном виде в соответствии с нормами ЕС.JetBrains считает, что модели, обученные на открытых источниках, «подходят для решения простых задач, но не способны решать реальные проблемы и адаптироваться к базам существующих проектов».#новости