Основатель Amazon Джефф Безос назвал нынешний ИИ-рынок «пузырём с реальным потенциалом»

Он провёл аналогию с бумом фармацевтической и биотех-индустрий в 1990-е.Источник: Reuters Выступая на Italian Tech Week в Турине, Безос отметил несколько признаков «пузыря» ИИ-рынка. Среди них — отсутствие связи между ценами акций компаний и «фундаментальными показателями» бизнеса, а также «восторженную увлечённость» идеями.«На сегодняшний день инвесторам сложно отличить хорошие проекты от плохих, и они готовы вложиться в любые эксперименты с ИИ», — сказал он.Однако Безос не видит в пузырях угрозы. «Как только страсти улягутся, мы увидим победителей и практическую пользу. ИИ принесёт для общества огромные преимущества», — добавил он.Он привёл в пример фармацевтическую и биотех-индустрии, который пережили похожий бум в 1990-е. «Многие компании тогда разорились, а инвесторы потеряли деньги. Но в результате появился ряд "жизненно важных" препаратов», — подчеркнул Безос.Глава OpenAI Сэм Альтман сравнивал ИИ-рынок с «пузырём» доткомов 1990‑х. Как и Безос, среди положительных последствий «ажиотажа» он выделил инновации и «положительные эффекты для экономики».Валерия ИльинаAI30 авг