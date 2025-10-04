OpenAI будет делиться выручкой с правообладателями, которые разрешат использовать своих персонажей в приложении Sora

Компания также планирует монетизировать генерацию видео.Pokémon в одном из сгенерированных Sora роликов. Источник: IGNOpenAI представила генератор видео Sora 2 и iOS-приложение для него в стиле TikTok 30 сентября 2025 года. Доступ к нему пока ограничен — нужно приглашение.За неделю до запуска Sora 2 компания предупредила киностудии и агентства: чтобы ограничить использование защищённых авторским правом персонажей, они должны обратиться за этим к OpenAI, потому что по умолчанию такие генерации не запрещены, сообщало WSJ со ссылкой на источники. По данным издания, исключение — «узнаваемые публичные персоны»: для использования их образов нужно официальное согласие.После выхода приложения пользователи и СМИ заметили, что Sora умеет копировать стили известных мультфильмов и воссоздавать известных персонажей, а в некоторых случаях — и вариации фильмов. Как отмечает The Hollywood Reporter, это «разозлило некоторых топ-менеджеров голливудских студий, что может привести к судебным искам».4 октября 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман объявил, что правообладатели получат «более детальный» контроль над использованием их персонажей помимо полной «блокировки». Детали не раскрыл, но добавил, что «компания протестирует разные подходы и путём проб и ошибок установит единый стандарт».Количество запросов на видеогенерации «превысили ожидания компании». Она намерена монетизировать сервис и делиться выручкой с правообладателями, которые разрешат использовать принадлежащие им образы. Но сроков и схемы пока нет.Валерия ИльинаAIвчераSora 2: как пользоваться генератором видео от OpenAI Нейросеть делает ролики со звуком, учитывает законы физики и понимает русский язык.#новости