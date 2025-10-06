«Сбер» научил Kandinsky Image генерировать картинки с надписями на русском языке

Функция появилась в чат-боте GigaChat.Источник: «Сбер»Компания обновила модель для генерации изображений Kandinsky — появились возможность добавлять надписи не только на английском языке, но и на русском. Её дообучили на 10 млн изображений с русским текстом в разных форматах: печатном, прописном, вышитом и другом.Результат Kandinsky по запросу «Пицца, на которой колбасой выложено слово "Пицца"». Генерация vc.ruНо когда модель предлагала другие варианты изображения, неверно написала первую часть слова. Генерация vc.ruТвёрдый знак воспроизводится не всегда. Генерация vc.ruМодель доступна в Telegram-ботах Kandinsky и GigaChat, а также в веб-версии GigaChat. На сайте Kandinsky обновление ещё не появилось.#новости