Ася Карпова
AI

«Сбер» научил Kandinsky Image генерировать картинки с надписями на русском языке

Функция появилась в чат-боте GigaChat.

Источник: «Сбер»
Источник: «Сбер»
  • Компания обновила модель для генерации изображений Kandinsky — появились возможность добавлять надписи не только на английском языке, но и на русском. Её дообучили на 10 млн изображений с русским текстом в разных форматах: печатном, прописном, вышитом и другом.
Результат Kandinsky по запросу «Пицца, на которой колбасой выложено слово "Пицца"». Генерация vc.ru
Результат Kandinsky по запросу «Пицца, на которой колбасой выложено слово "Пицца"». Генерация vc.ru
Но когда модель предлагала другие варианты изображения, неверно написала первую часть слова. Генерация vc.ru
Но когда модель предлагала другие варианты изображения, неверно написала первую часть слова. Генерация vc.ru
Твёрдый знак воспроизводится не всегда. Генерация vc.ru
Твёрдый знак воспроизводится не всегда. Генерация vc.ru
  • Модель доступна в Telegram-ботах Kandinsky и GigaChat, а также в веб-версии GigaChat. На сайте Kandinsky обновление ещё не появилось.

#новости

54 комментария