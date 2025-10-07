Она доступна бесплатно в веб-версии и приложении.Пример генерации с фоновой музыкой. Источник: Christopher Fryant Глава компании Илон Маск рассказал в X, что Grok Imagine v0.1 заменили на версию v0.9. Модель доступна бесплатно на сайте и в мобильных приложениях на iOS и Android. Она генерирует видео длиной до шести секунд.К режимам Custom, Fun и Spicy (для роликов с частично обнажённым телом и эротическими движениями) добавился Speech, в котором можно прописать текст речи персонажа.В соцсетях отмечают, что качество сильно улучшилось за такой короткий срок — модель выпустили в начале августа 2025 года.Генерация Grok Imagine v0.9 с речью актрисы по исходному изображению. Источник: el.cine Источник: X Freeze Русский язык модель поддерживает, но не всегда справляется с интонациями.Так Grok Imagine нарисовала продавщицу в продуктовом магазине в России 1990-х. Вопросительная интонация не получилась. Генерация vc.ruДля сравнения: так выглядели результаты предыдущей версии. Речь персонажей она добавлять не могла.Источник: DogeDesigner #новости