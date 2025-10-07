Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
AI
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

xAI обновила модель Grok Imagine — теперь она генерирует видео с речью персонажей и в лучшем качестве

Она доступна бесплатно в веб-версии и приложении.

Пример генерации с фоновой музыкой. Источник: Christopher Fryant
  • Глава компании Илон Маск рассказал в X, что Grok Imagine v0.1 заменили на версию v0.9. Модель доступна бесплатно на сайте и в мобильных приложениях на iOS и Android. Она генерирует видео длиной до шести секунд.
  • К режимам Custom, Fun и Spicy (для роликов с частично обнажённым телом и эротическими движениями) добавился Speech, в котором можно прописать текст речи персонажа.
  • В соцсетях отмечают, что качество сильно улучшилось за такой короткий срок — модель выпустили в начале августа 2025 года.
Генерация Grok Imagine v0.9 с речью актрисы по исходному изображению. Источник: el.cine
Источник: X Freeze 
  • Русский язык модель поддерживает, но не всегда справляется с интонациями.
Так Grok Imagine нарисовала продавщицу в продуктовом магазине в России 1990-х. Вопросительная интонация не получилась. Генерация vc.ru
  • Для сравнения: так выглядели результаты предыдущей версии. Речь персонажей она добавлять не могла.
Источник: DogeDesigner

#новости

5
4
3
15 комментариев