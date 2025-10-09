МВФ и Банк Англии: некоторые показатели на фондовых рынках сопоставимы с пиком «пузыря» доткомов

Они предупредили о рисках внезапной коррекции, «если ожидания в отношении пользы от ИИ станут менее оптимистичными».Банк Англии. Источник: ReutersМеждународный валютный фонд (МВФ) и Банк Англии считают, что существует риск внезапной коррекции рынка из-за быстрого роста котировок акций ИИ-компаний. Комитет по финансовой политике Банка Англии заявил, что они выглядят «завышенными», а ситуация по ряду показателей напоминает «пузырь» доткомов в 2000 году.Он сообщил, что 30% стоимости американского индекса S&P 500 приходится на пять крупнейших компаний (Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet и Amazon) — это самый высокий показатель за последние 50 лет. «Любая корректировка цен» после разочарования в возможностях дальнейшего развития нейросетей значительно повлияет на инвесторов из-за высокой концентрации ИИ-компаний на рынке в целом, считает регулятор.Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева тоже отметила, что «сегодняшние оценки приближаются к уровням, которые мы видели во время бурного оптимизма вокруг интернета 25 лет назад».Ажиотаж вокруг ИИ-моделей «подогрел» рынки, но резкая коррекция цен на акции «может затормозить мировой рост и особенно тяжело ударить по развивающимся странам», добавила она.Ася КарповаAI15 авгСэм Альтман согласился с тем, что на рынке ИИ-моделей образовался «пузырь» Он также признал — компания «облажалась с некоторыми нюансами» при запуске GPT-5.#новости