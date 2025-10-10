Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Право
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Meta* пытается ускорить работу над метавселенной «в пять раз», призывая сотрудников использовать нейросети — 404 Media

Издание ссылается на корпоративную записку от вице-президента компании по развитию метавселенной.

Источник: Meta*
Источник: Meta*
  • Вишалом Шахом, руководящий продуктом метавселенной, написал, что сотрудники должны использовать ИИ-модели и «работать в пять раз быстрее и в пять раз лучше, а не на 5% лучше».
  • Нейросети нужно интегрировать в «каждую основную кодовую базу и рабочий процесс», а к концу 2025 года ИИ-инструменты должны использовать 80% сотрудников подразделения, подчеркнул он.

Я хочу, чтобы продакт-менеджеры и дизайнеры засучили рукава и начали создавать прототипы, исправлять ошибки и расширять границы возможного. Мне нужно, чтобы мы работали в пять раз быстрее, избавившись от всего, что нас тормозит.

Вишалом Шахом, вице-президент по метавселенной
  • Оптимизация внутренних процессов в Meta* с помощью ИИ-моделей — приоритетная задача, и это «хорошо известно», прокомментировал изданию представитель компании.
  • В августе 2024 года Цукерберг обещал, что в 2025-м Meta* будет активно работать над созданием нового контента для продукта метавселенной Horizon Worlds, в том числе игр, корпоративных инструментов и образовательных программ, которые должны привлечь новых пользователей.
  • В 2022 году WSJ со ссылкой на внутренние отчёты компании писало, что у Horizon Worlds 200 тысяч пользователей в месяц. В 2023-м блогер Джарвис Джонсон выложил видео о том, как провёл в метавселенной неделю — он не видел там больше 900 активных пользователей в день. Сама Meta* не публиковала данные по платформе.
Полина Лааксо
Мнения
«Метавселенная умерла и отправилась на кладбище идей технологической индустрии — той, что её породила»

Так считает колумнист Insider Эд Зитрон. По его словам, рядом с ней скоро ляжет и Meta* — если только не сменит гендиректора.

«Метавселенная умерла и отправилась на кладбище идей технологической индустрии — той, что её породила»

*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

5
24 комментария