Meta* пытается ускорить работу над метавселенной «в пять раз», призывая сотрудников использовать нейросети — 404 Media

Издание ссылается на корпоративную записку от вице-президента компании по развитию метавселенной.Источник: Meta*Вишалом Шахом, руководящий продуктом метавселенной, написал, что сотрудники должны использовать ИИ-модели и «работать в пять раз быстрее и в пять раз лучше, а не на 5% лучше».Нейросети нужно интегрировать в «каждую основную кодовую базу и рабочий процесс», а к концу 2025 года ИИ-инструменты должны использовать 80% сотрудников подразделения, подчеркнул он.Я хочу, чтобы продакт-менеджеры и дизайнеры засучили рукава и начали создавать прототипы, исправлять ошибки и расширять границы возможного. Мне нужно, чтобы мы работали в пять раз быстрее, избавившись от всего, что нас тормозит.Вишалом Шахом, вице-президент по метавселеннойОптимизация внутренних процессов в Meta* с помощью ИИ-моделей — приоритетная задача, и это «хорошо известно», прокомментировал изданию представитель компании.В августе 2024 года Цукерберг обещал, что в 2025-м Meta* будет активно работать над созданием нового контента для продукта метавселенной Horizon Worlds, в том числе игр, корпоративных инструментов и образовательных программ, которые должны привлечь новых пользователей.В 2022 году WSJ со ссылкой на внутренние отчёты компании писало, что у Horizon Worlds 200 тысяч пользователей в месяц. В 2023-м блогер Джарвис Джонсон выложил видео о том, как провёл в метавселенной неделю — он не видел там больше 900 активных пользователей в день. Сама Meta* не публиковала данные по платформе.Полина ЛааксоМнения14.05.2023«Метавселенная умерла и отправилась на кладбище идей технологической индустрии — той, что её породила» Так считает колумнист Insider Эд Зитрон. По его словам, рядом с ней скоро ляжет и Meta* — если только не сменит гендиректора.*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости