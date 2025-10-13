«Это обесчеловечивание»: полиция в США попросила детей не разыгрывать родителей сгенерированными фотографиями с «бездомными»

Это мешает ей реагировать на настоящие происшествия. Источник: The VergeИдея розыгрыша такая: подросток использует ИИ-инструменты, чтобы сгенерировать изображение бездомного мужчины, а затем отправляет его родителям и говорит, что впустил его, чтобы тот попил воды или воспользовался туалетом, пишет The Verge.«Пранк» стал популярным в TikTok — подростки и взрослые выкладывают реакцию родителей, друзей и близких, которые требуют выгнать человека. В итоге они вызывают полицию.Тренд распространился не только в США, но и в других странах —в том числе и в России.Издание отмечает, что правоохранительные органы обязаны в «приоритетном порядке» рассматривать обращения о проникновении в дома, особенно, если дело касается детей. Поэтому подобные розыгрыши отнимают «ценные ресурсы» у полиции.Например, подразделение полиции Раунд-Рока в Техасе отмечает, что подобные шутки привели к «злоупотреблению услугами экстренных служб». Хотя никто не пострадал, ложные вызовы могут мешать вовремя отреагировать на реальные происшествия, добавляет оно.Управление Оук-Харбора в Вашингтоне заметило, что такие случаи вызывают «ненужное беспокойство». А полиция Салема в Массачусетсе заявила, что розыгрыш «унижает и обесчеловечивает настоящих бездомных», вызывает панику у родителей и приводит к «напрасной» трате ресурсов правоохранительных органов.#новости