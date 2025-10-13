Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

«Это обесчеловечивание»: полиция в США попросила детей не разыгрывать родителей сгенерированными фотографиями с «бездомными»

Это мешает ей реагировать на настоящие происшествия.

Источник: The Verge
Источник: The Verge
  • Идея розыгрыша такая: подросток использует ИИ-инструменты, чтобы сгенерировать изображение бездомного мужчины, а затем отправляет его родителям и говорит, что впустил его, чтобы тот попил воды или воспользовался туалетом, пишет The Verge.
  • «Пранк» стал популярным в TikTok — подростки и взрослые выкладывают реакцию родителей, друзей и близких, которые требуют выгнать человека. В итоге они вызывают полицию.
  • Тренд распространился не только в США, но и в других странах —в том числе и в России.
  • Издание отмечает, что правоохранительные органы обязаны в «приоритетном порядке» рассматривать обращения о проникновении в дома, особенно, если дело касается детей. Поэтому подобные розыгрыши отнимают «ценные ресурсы» у полиции.
  • Например, подразделение полиции Раунд-Рока в Техасе отмечает, что подобные шутки привели к «злоупотреблению услугами экстренных служб». Хотя никто не пострадал, ложные вызовы могут мешать вовремя отреагировать на реальные происшествия, добавляет оно.
  • Управление Оук-Харбора в Вашингтоне заметило, что такие случаи вызывают «ненужное беспокойство». А полиция Салема в Массачусетсе заявила, что розыгрыш «унижает и обесчеловечивает настоящих бездомных», вызывает панику у родителей и приводит к «напрасной» трате ресурсов правоохранительных органов.

#новости

31
8
1
1
1
1
64 комментария