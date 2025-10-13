FT: xAI начала разработку ИИ-симуляторов миров — предположительно, для создания игр и обучения роботов

Однако для обучения таких моделей не хватает «точных» данных, отмечает издание.Источник: Getty ImagesО начале разработки симуляторов миров в xAI изданию FT сообщили анонимные источники. По их словам, модели собираются использовать для создания ИИ-систем роботов и интерактивных 3D-сред в играх.В команду проекта вошли специалисты Зишан Патель и Итан Хе. Они работали над схожими задачами в Nvidia: компания развивает платформу Omniverse, которая позволяет строить и запускать виртуальные симуляции.xAI также ищет сотрудников в «мультипроектную» команду, которая отвечает за ИИ-продукты, не связанные с текстом, — включая генерацию изображений, видео и аудио. Среди них — «наставник по видеоиграм», который обучает Grok разрабатывать игры и помогает пользователям «исследовать игровой дизайн с применением ИИ». Зарплаты в команде варьируются от $180 тысяч до $440 тысяч в год.FT отмечает, что разработчикам симуляторов миров не хватает данных для обучения. Частично проблему решают реальные видео — к примеру, Meta* использует их для своей модели V-JEPA. Ещё один источник данных — контент видеогенераторов, но он передаёт только движение объектов, не опираясь на законы физики.Руководитель издательского отдела игровой студии Larian Майкл Даус считает, что ИИ не может решить проблемы индустрии — они касаются «руководства и видения». По его мнению, разработчикам стоит меньше полагаться на «математически и писхологически просчитанные механики», но больше внимания уделять созданию миров, которые «увлекут игроков».В начале октября 2025 года основатель xAI Илон Маск заявил, что компания работает над созданием игры с помощью ИИ. Релиз ожидается к концу 2026 года.*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости