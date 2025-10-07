Игровая студия ИИ-стартапа xAI выпустит игру до конца 2026 года — Маск

В те же сроки, по словам предпринимателя, Grok «создаст фильм, который будет как минимум смотрибельным».Источник: Graeme Sloan, The Washington Post / Getty Images / TimeИлон Маск заявил, что его компания xAI сможет создать «отличную» видеоигру с помощью искусственного интеллекта до конца 2026 года. Компания уже работает над несколькими проектами в области ИИ, наиболее известный из которых — чат-бот Grok.Так Маск ответил на сообщение одного из пользователей соцсети X, который опубликовал созданный моделью Grok Imagine клип в военной тематике, написав: «Видеоигры будут динамически генерироваться при помощи Grok в будущем».Спустя час Маск опубликовал аналогичное заявление о кино, утверждая, что Grok «создаст фильм, который будет как минимум смотрибельным, до конца 2026 года, а по-настоящему хорошие фильмы появятся в 2027-м».Маск объявил о запуске игровой студии, которая займётся разработкой игр с помощью искусственного интеллекта, в феврале 2025 года во время стрима xAI. Тогда он призвал разработчиков присоединиться к компании для создания ИИ-игр. В ноябре 2024 года предприниматель сообщал, что его цель — «сделать игры снова великими».Полина ЛааксоСервисы5 октИлон Маск: аналог «Википедии» Grokipedia выйдет «через две недели» Сначала в бета-версии, рассказал предприниматель. #новости