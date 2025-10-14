Популярное
Виктория Ли
AI

Nvidia начала мировые поставки «компактного суперкомпьютера» DGX Spark за $3999 — он предназначен для локальной работы с ИИ-моделями

Одним из первых устройство получил Илон Маск.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг вручает DGX Spark Илону Маску на базе SpaceX в Техасе. Источник: Nvidia
  • По словам компании, DGX Spark объединяет в себе не только видеокарты и процессоры Nvidia, но и инструменты, которые позволяют ускорить разработку ИИ-приложений, а также готовые решения и фреймворки для обучения и развёртывания моделей.
  • Компьютер выдаёт один петафлопс производительности при энергопотреблении в 240 ватт. Объём общей памяти — 128 ГБ. Для сравнения: предыдущая модель (DGX-1) обеспечивала 170 терафлопс при 3200 ватт.
  • Мощность устройства позволяет выполнять инференс моделей с 200 млрд параметров и запускать локально модели с 70 млрд параметров. С помощью DGX Spark также можно создавать ИИ-агентов и разворачивать сервисы со «сложной» архитектурой без подключения к облаку.
  • Размер устройства составляет 15 см в ширину, 15 см в длину и 5 см в высоту. Весит оно 1,2 кг — и легче DGX-1 в 50 раз.
  • По словам компании, с 15 октября 2025 года устройство можно заказать с сайта Nvidia. Приобрести DGX Spark можно и у партнёров — Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo и других компаний.
  • Новую систему также тестировали исследовательские организации и крупные ИТ-компании, включая Google, Hugging Face, JetBrains, Microsoft и Docker.

