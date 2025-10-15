Anthropic представила модель Claude Haiku 4.5 — в работе с кодом она показывает себя примерно как Sonnet 4, но «стоит втрое дешевле и работает вдвое быстрее»

Доступна в чат-боте Claude, Claude Code, API, Amazon Bedrock и Vertex AI в Google Cloud.Claude Haiku 4.5 — самая шустрая и «экономически выгодная» модель Anthropic на середину октября 2025 года. В запросах на написание кода и «агентских» задачах вроде использования компьютера за пользователя она не уступает Sonnet 4, заявил разработчик.По его словам, Haiku 4.5 может мониторить «тысячи потоков с данными одновременно в режиме реального времени», будь то законодательные изменения, инвестиционные риски, рыночные сигналы. «Десятки исследовательских материалов» суммирует в нужном формате «за пару часов, а не недель».Модель подойдёт для создания субагентов в мультиагентных системах, потому что хорошо справляется с «параллельными вычислениями» и «большим объёмом информации», и сможет работать в паре с другими моделями Anthropic. Например, Sonnet 4.5 может декомпозировать сложные проблемы на пошаговые планы, а Haiku 4.5 будет параллельно выполнять подзадачи.Ещё один подходящий сценарий — сервисы, которые требуют быстрых решений, вроде чат-ботов и агентов техподдержки. Anthropic полагает, что бизнес сможет предлагать бота на базе Claude Haiku 4.5 даже своим не платящим пользователям — за счёт доступной цены модели.Стоимость работы через API — $1 за 1 млн входных токенов и $5 за 1 млн выходных (миллион токенов — это примерно 750 тысяч слов).Сравнение моделей Claude с GPT-5 и Gemini 2.5 Pro на специализированных бенчмарках#новости #anthropic #claude