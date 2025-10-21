Британский телеканал Channel 4 показал программу о влиянии ИИ на рынок труда — её вела сгенерированная ведущая, но зрителям сообщили об этом только в конце передачи

Авторы хотели показать, «как можно легко обмануть контентом, который сложно проверить».ИИ-ведущая Аиша Габан. Источник: Channel 420 октября 2025 года на британском телеканале Channel 4 вышла программа «Will AI Take My Job? Dispatches». В ней участвовали фотограф, врач общей практики, композитор и начинающий юрист, которые соревновались в исполнении своей работы с ИИ.Передачу вела Аиша Габан — в конце передачи она заявила, что её внешность, голос и движения, а также локации на заднем плане полностью созданы с помощью нейросетей. И назвала себя «первой ИИ-ведущей на британском телевидении».В программе также представили результаты опроса среди руководителей британских компаний: 41% респондентов сообщили, что уволили сотрудников из-за внедрения ИИ, и около половины планирует новые сокращения «в ближайшие пять лет».Руководитель отдела новостей, документальных программ и спорта Channel 4 Луиза Комптон отметила, что телеканал не планирует постоянно использовать ИИ-ведущих. Согласно его редакционной политике, нейросети применяют только в тех случаях, если они «вписываются в концепцию, сюжет и задачи команды».До этого телеканал использовал ИИ в рекламах передач, а также в шоу The Honesty Box, где участников проверяли на ложь с помощью разработанного ПО. А в 2022 году сгенерированные итоги года в рождественском эфире озвучил робот.В Threads напомнили, что первые эпизоды сериала «Чёрного зеркала» о роли технологий в современном мире вышли также на Channel 4.#новости