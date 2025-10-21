Популярное
Ася Карпова
AI

Anthropic запустила облачную версию ИИ-ассистента для программирования Claude Code для iOS и браузера

Он доступен по подписке.

Здесь и далее источник: Anthropic
  • Компания выпустила веб-версию Claude Code и добавила режим вайб-кодинга в приложение чат-бота Claude на iOS. До этого ИИ-помощник работал через терминал, полноценного интерфейса не было.
  • Anthropic советует использовать инструмент для исправления ошибок в коде, ответов на вопросы и доработки бэкенда. Для работы понадобится подключить проект на GitHub.
  • Claude Code может параллельно выполнять несколько задач в облаке. ИИ-агент предоставляет отчёт о своих действиях в режиме реального времени.
  • Веб-версия доступна подписчикам планов Pro за $20 в месяц (1627 рублей по курсу ЦБ на 21 октября 2025 года) и Max — есть версии за $100 и $200 в месяц (8136 рублей и 16 272 рубля).

#новости #anthropic

