Anthropic запустила облачную версию ИИ-ассистента для программирования Claude Code для iOS и браузера

Он доступен по подписке.Здесь и далее источник: AnthropicКомпания выпустила веб-версию Claude Code и добавила режим вайб-кодинга в приложение чат-бота Claude на iOS. До этого ИИ-помощник работал через терминал, полноценного интерфейса не было.Anthropic советует использовать инструмент для исправления ошибок в коде, ответов на вопросы и доработки бэкенда. Для работы понадобится подключить проект на GitHub.Claude Code может параллельно выполнять несколько задач в облаке. ИИ-агент предоставляет отчёт о своих действиях в режиме реального времени.Веб-версия доступна подписчикам планов Pro за $20 в месяц (1627 рублей по курсу ЦБ на 21 октября 2025 года) и Max — есть версии за $100 и $200 в месяц (8136 рублей и 16 272 рубля).#новости #anthropic