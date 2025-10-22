Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Образование
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Anthropic выпустила альфа-версию десктопного приложения Claude с голосовым вводом и функцией просмотра экрана

Оно доступно на Mac и Windows.

Источник: Anthropic
Источник: Anthropic
  • Доступ к приложению Claude Desktop дали всем пользователям, в том числе без подписки.
  • В версии для macOS появилась функция голосового ввода. Для этого нужно нажать Caps Lock. В режиме Think out loud Claude отвечает голосом. ИИ-помощник также научился анализировать контент на экране — по скриншоту выделенной области.
Например, Claude может помочь с анализом графиков. Присылать картинку в чат для этого не нужно, достаточно сделать скриншот. Источник: Anthropic
  • Мобильное приложение для чат-бота Claude компания выпустила в 2024 году. Оно доступно на iOS и Android. В мае 2025-го там появился голосовой режим.

#новости #anthropic

8
20 комментариев