Anthropic выпустила альфа-версию десктопного приложения Claude с голосовым вводом и функцией просмотра экрана

Оно доступно на Mac и Windows.Источник: Anthropic Доступ к приложению Claude Desktop дали всем пользователям, в том числе без подписки.В версии для macOS появилась функция голосового ввода. Для этого нужно нажать Caps Lock. В режиме Think out loud Claude отвечает голосом. ИИ-помощник также научился анализировать контент на экране — по скриншоту выделенной области.Например, Claude может помочь с анализом графиков. Присылать картинку в чат для этого не нужно, достаточно сделать скриншот. Источник: AnthropicМобильное приложение для чат-бота Claude компания выпустила в 2024 году. Оно доступно на iOS и Android. В мае 2025-го там появился голосовой режим.#новости #anthropic