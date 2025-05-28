Anthropic добавила голосовой режим в чат-бот Claude

Бета-версия функции доступна в мобильном приложении и только на английском языке.Голосовой режим работает на базе модели Claude Sonnet 4, представленной в мае 2025 года, и позволяет вести голосовые диалоги с ботом, пишет TechCrunch.Пользователи могут выбирать один из пяти голосов, свободно переключаться между текстом и голосом, а также получать транскрипции и краткие итоги разговоров.Голосом можно обсуждать отправленные в чат изображения и документы. Он особенно полезен, когда пользователя заняты руки и он не может печатать, отмечает издание.Функция доступна всем пользователям, но с ограничениями. Бесплатным аккаунтам доступно около 20–30 разговоров, не уточняется, за какой период и что считается одним разговором.Платные подписчики могут подключить Google Workspace («Почта», «Календарь», «Документы»), но доступ к «Google Документам» есть только у клиентов корпоративного тарифа Claude Enterprise.Источник: Anthropic / XВ марте 2025 года директор по продукту Anthropic Майк Кригер сообщил в интервью Financial Times, что компания работает над голосовыми функциями.В том же материале газета отмечала, что Anthropic вела переговоры с Amazon — своим ключевым инвестором и партнёром, — а также со стартапом ElevenLabs, специализирующимся на голосовых технологиях. Компания обсуждала их возможное участие в разработке новых функций, но пока неизвестно, договорились ли они.Anthropic не первая запускает голосовой режим: аналогичные функции есть у ChatGPT от OpenAI, у Gemini от Google и у Grok от xAI.#новости #anthropic