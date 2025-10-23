Yandex B2B Tech представил Stackland — решение для развёртывания инфраструктуры для ИИ-сервисов

Оно станет доступно в 2026 году.Источник: «Яндекс»С помощью Stackland компании смогут развернуть инфраструктуру для ИИ-сервисов за «часы», сообщила компания.Установить Stackland можно на виртуальные, арендованные или собственные серверы. Сервис подойдёт для разработки ИИ-приложений, микросервисов, веб-сайтов и корпоративных сервисов.На платформе есть контейнерный оркестратор, объектное хранилище, базы данных, в том числе векторные. Все сервисы заранее преднастроены и готовы к использованию.На Stackland можно запустить Yandex AI Studio для разработки ИИ-приложений и агентов.#новости #яндекс #ии