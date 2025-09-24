Популярное
Полина Лааксо
AI

В Yandex Cloud AI Studio добавили возможность создавать ИИ-агентов для бизнеса без написания кода

Например, для составления квартальных отчётов или проверки комплаенс-рисков.

Источник здесь и далее: Yandex b2b Tech
  • Yandex Cloud AI Studio поддерживает в том числе голосовых агентов, которые подойдут, например, для контакт-центров, рассказала команда Yandex b2b Tech на конференции Yandex Neuro Scale 2025.
  • Среди доступных языковых моделей — разные версии YandexGPT 5, Llama 3.3 и GPT-oss, а также Qwen3. Они могут искать данные в интернете или загруженных текстах, картинках и таблицах — для этого нужно включить «умный» поисковик AI Search.
  • Агентов также можно подключить к сервисам партнёров Yandex Cloud по MCP-протоколу. Сейчас доступны интеграции с amoCRM и «Контур.Фокусом». В будущем список расширят.
Создание агента
  • Пользователи могут создать и мультиагентные системы, в рамках которых несколько ботов решают разные задачи, но для единой цели. Например, один анализирует спрос, а другой параллельно планирует закупки.
Готовые агенты для бизнеса тоже есть. Это «Нейроюрист»
  • Помимо этого, обновили платформу для командной разработки SourceCraft: добавили навигацию по коду, доработали полную интеграцию с Yandex Cloud и научили ИИ-помощника SourceCraft Code Assistant предлагать последующие правки в код.
  • В Yandex Cloud также добавили ИИ-ассистентов, которые должны упростить работу с сервисами облачной экосистемы. Они помогут подобрать решения под пользовательские задачи, расскажут, как развернуть нужную инфраструктуру, или сделают это сами, если пользователь согласится.
  • Текстовый запрос нейросети может быть простым. Например, «помоги собрать инфраструктуру для онлайн-магазина».
#новости #яндекс

