В Yandex Cloud AI Studio добавили возможность создавать ИИ-агентов для бизнеса без написания кода

Например, для составления квартальных отчётов или проверки комплаенс-рисков. Источник здесь и далее: Yandex b2b TechYandex Cloud AI Studio поддерживает в том числе голосовых агентов, которые подойдут, например, для контакт-центров, рассказала команда Yandex b2b Tech на конференции Yandex Neuro Scale 2025.Среди доступных языковых моделей — разные версии YandexGPT 5, Llama 3.3 и GPT-oss, а также Qwen3. Они могут искать данные в интернете или загруженных текстах, картинках и таблицах — для этого нужно включить «умный» поисковик AI Search.Агентов также можно подключить к сервисам партнёров Yandex Cloud по MCP-протоколу. Сейчас доступны интеграции с amoCRM и «Контур.Фокусом». В будущем список расширят.Создание агентаПользователи могут создать и мультиагентные системы, в рамках которых несколько ботов решают разные задачи, но для единой цели. Например, один анализирует спрос, а другой параллельно планирует закупки.Готовые агенты для бизнеса тоже есть. Это «Нейроюрист»Помимо этого, обновили платформу для командной разработки SourceCraft: добавили навигацию по коду, доработали полную интеграцию с Yandex Cloud и научили ИИ-помощника SourceCraft Code Assistant предлагать последующие правки в код.В Yandex Cloud также добавили ИИ-ассистентов, которые должны упростить работу с сервисами облачной экосистемы. Они помогут подобрать решения под пользовательские задачи, расскажут, как развернуть нужную инфраструктуру, или сделают это сами, если пользователь согласится.Текстовый запрос нейросети может быть простым. Например, «помоги собрать инфраструктуру для онлайн-магазина».#новости #яндекс