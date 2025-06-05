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Карина Пардаева
Разработка

Yandex b2b Tech открыла доступ к платформе SourceCraft для всех разработчиков

И добавила туда инструменты безопасности для защиты программных продуктов.

  • Yandex b2b Tech обновила платформу для совместной разработки SourceCraft, рассказали в компании. Её запустили в феврале 2025 года.
  • На платформе появились инструменты безопасной разработки: сканер «секретов» в коде, анализ зависимостей в кодовой базе и сводная статистика по найденным рискам информационной безопасности.
  • ИИ-ассистент SourceCraft Code Assistant теперь поддерживает чат-режим: он может отвечать на вопросы, генерировать код, юнит-тесты и документацию.

  • Для командной работы появились возможность входить через единую корпоративную учётную запись и настраивать правила взаимодействия с кодом.

  • Платформа получила поддержку зеркалирования репозиториев с GitHub, что «облегчит миграцию» на SourceCraft, а также публичный API для интеграции с другими приложениями, отметили в компании.
Генерация кода. Источник видео: Yandex b2b Tech
  • В будущем там появится нативная интеграция с платформой Yandex Cloud. Это позволит развернуть проект «по кнопке» в облачной инфраструктуре, отметил руководитель SourceCraft Дмитрий Иванов.

#новости #яндекс

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