Yandex b2b Tech открыла доступ к платформе SourceCraft для всех разработчиков

И добавила туда инструменты безопасности для защиты программных продуктов.Yandex b2b Tech обновила платформу для совместной разработки SourceCraft, рассказали в компании. Её запустили в феврале 2025 года.На платформе появились инструменты безопасной разработки: сканер «секретов» в коде, анализ зависимостей в кодовой базе и сводная статистика по найденным рискам информационной безопасности.ИИ-ассистент SourceCraft Code Assistant теперь поддерживает чат-режим: он может отвечать на вопросы, генерировать код, юнит-тесты и документацию.Для командной работы появились возможность входить через единую корпоративную учётную запись и настраивать правила взаимодействия с кодом.Платформа получила поддержку зеркалирования репозиториев с GitHub, что «облегчит миграцию» на SourceCraft, а также публичный API для интеграции с другими приложениями, отметили в компании.Генерация кода. Источник видео: Yandex b2b TechВ будущем там появится нативная интеграция с платформой Yandex Cloud. Это позволит развернуть проект «по кнопке» в облачной инфраструктуре, отметил руководитель SourceCraft Дмитрий Иванов.#новости #яндекс