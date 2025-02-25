Yandex b2b Tech начала тестировать платформу для совместной разработки SourceCraft

Доступ бесплатный, но нужно подать заявку.SourceCraft — платформа для разработки, с помощью которой специалисты смогут совместно развивать ИТ-продукты: проводить ревью кода, управлять версиями автоматизированной сборки, тестировать, развёртывать и поддерживать ИТ-продукты. Пока сервис тестируют — пользователям нужно подать заявку для доступа, рассказала компания.Платформа объединила решения для работы с кодом, в том числе инструменты для автоматизации CI/CD-процессов, «умную» навигацию и ИИ-помощника для автодополнения кода Code Assistant.Code Assistant поддерживает более 30 языков программирования, втом числе C++, Go, Java, Kotlin, Python и другие. Инструмент также доступен для VSCode и JetBrains как отдельный плагин. «Вскоре» компания планирует добавить в ассистента режим чата.Источник: Yandex b2b Tech Навигация по коду в SourceCraft устроена «так же, как и в привычных для большинства разработчиков средах программирования». Пользователи могут настроить поиск по коду через ключевые слова и названия файлов, а также «полноценно изучить его структуру».Пока платформа доступна через веб-интерфейс, после компания добавит нативную интеграцию с сервисами Yandex Cloud, которая позволит развернуть проект в облачной инфраструктуре «по кнопке». Также SourceCraft будет работать по модели on-premise — для использования на собственных серверах. Кроме того, компания планирует добавить функции сканирования секретов и поиска уязвимостей в цепочках поставок.Источник: Yandex b2b Tech #новости #яндекс