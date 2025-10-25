Популярное
Евгения Евсеева
AI

OpenAI работает над нейросетью для генерации музыки и работы над ней — The Information

Это не первая попытка компании выпустить музыкальную модель — она уже показывала две такие нейросети.

Источник: Deposit Photos
Источник: Deposit Photos
  • Для обучения ИИ компания сотрудничает с Джульярдской школой — одним из крупнейших в США вузов в области искусства и музыки, пишет The Information со ссылкой на источники.
  • Вместе они работают над маркировкой партитур — чтобы превратить их в обучающие данные для ИИ для генерации музыки.
  • Модель можно будет использовать для создания аудиозаписей с «нуля», либо, например, чтобы добавить гитарное сопровождение к существующей вокальной дорожке. Потенциально она поможет OpenAI соперничать с Suno и Udio.
  • Подробностей о проекте немного. Неизвестно, интегрируют сервис в ChatGPT или Sora или выпустят отдельным приложением. В OpenAI отказались от комментариев.
  • Это не первые попытки OpenAI выпустить нейросеть, способную генерировать музыку. В 2019 году компания представила MuseNet — модель, которая может создавать новую музыку без вокала или «развить» уже существующее произведение. В 2020-м OpenAI показала Jukebox, который умеет генерировать полноценные песни с вокалом и текстом.

#новости #openai

