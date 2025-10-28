Популярное
Евгения Евсеева
AI

«Яндекс» представил «Алису AI» — обновлённого «универсального» чат-бота с ИИ-агентами

И переименовал все модели.

Источник: Wylsacom
  • До этого взаимодействие с ИИ-ассистентом происходило в «Чате с Алисой», который работал на языковой модели YandexGPT. Теперь — в чат-боте «Алиса AI», где доступны языковая Alice AI LLM, а также модели для распознавания изображений и работы с ними Alice AI Art и Alice AI VLM. Семейство моделей теперь называется Alice AI вместо YandexGPT. По количеству параметров нейросеть выросла до «сотен миллиардов».
  • «Алисы AI» научилась сопровождать ответы изображениями, видео и информацией из «Яндекс Карт». Она доступна на сайте, в приложении «Алиса» и «Поиске», а позже появится в «Браузере» и приложении «Яндекс Go».
  • Основное обновление — внедрение функций пользовательских ИИ-агентов, которые могут автономно выполнять задачи, анализировать данные, принимать решения на основе заданных параметров, взаимодействовать с другими системами и обучаться на своих ошибках.
Источник: «Яндекс»
  • С их помощью, например, можно забронировать стол в ресторане, сравнить цены на различные товары и найти наиболее дешёвый; провести подробное исследование по заданной пользователем теме, помочь в заказе такси, сборе корзины продуктов, оформлении доставки и решении других задач через сервисы «Яндекса».
Источник: «Яндекс»
  • «Алиса AI» может превратить записи в списки дел, покупок, заметок и напоминаний — они появятся в чате в разделе «Моя память». Также нейросеть стала лучше справляться с вопросами школьной тематики. Она способна распознавать формулы, таблицы и текст — в том числе рукописный.
  • Обновления будут «постепенно раскатывать на пользователей». Чтобы воспользоваться ИИ-агентами, нужно записаться в лист ожидания.
  • «Алиса AI» — стратегическое направление компании в области ИИ, говорит РБК руководитель направления «Алисы» и «умных» устройств компании Валерий Стромов. Для всего «Яндекса» ИИ стал «с отрывом крупнейшей инвестицией», считает он.
Источник: «Яндекс»

#новости #яндекс #алисаai

125 комментариев