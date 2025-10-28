Adobe интегрировала ИИ-ассистента в Photoshop и Express и добавила поддержку Nano Banana от Google

Компания также открыла доступ к функции автоматического редактирования Harmonize.Редактирование картинки с помощью нейросети от Google. Источник: AdobeВ приложения Creative Cloud Express и Photoshop добавили ИИ-режим, в котором есть чат с помощником. Ему можно «поручить многоэтапную работу»: попросить отредактировать несколько изображений или дать советы, как улучшить фотографию.Чтобы вернуться к элементам управления вручную в Adobe Express, нужно переключить ползунок в левом верхнем углу.В Photoshop чат-бот расположен на боковой панели. По словам компании, он умеет распознавать слои и поможет автоматизировать «рутинные» задачи: удаление фона или замену цвета. ИИ-ассистент пока доступен в режиме закрытого бета-тестирования.ИИ-помощника можно попросить заменить фон или добавить объект. Источник: AdobeВ Photoshop также добавили возможность использовать сторонние нейросети для генеративной заливки. Среди них Gemini 2.5 Flash, она же Nano Banana от Google, и Flux.1 Kontext от Black Forest Labs. Они могут заменить объект или фон и расширить изображение.Компания открыла доступ к функции улучшения качества до 8 Мп с помощью нейросетей и инструменту Harmonize — он помогает вписать новый объект в изображение, автоматически корректируя тени, цвет и свет. До этого они были доступны в бета-версии.Компания также обновила собственную нейросеть для обработки изображений Firefly Image до пятой версии. Она генерирует картинки в разрешении 4 Мп, её оптимизировали для «более реалистичной визуализации людей».В Lightroom появилась функция Assisted Culling. Нейросеть анализирует большой объём фотографий, помогает отфильтровать их по фокусу, углу съёмки и резкости и выбирает «лучшие» снимки для редактирования.Adobe рассказала, что работает над новым ИИ-помощником Project Moonlight, который сможет подключаться к соцсетям автора, чтобы «лучше понимать его стиль». Его тестируют в режиме закрытой бета-версии.В видеоредакторе Premiere открыли публичный доступ к ИИ-функции Object Mask, которая автоматически отделяет объект от фона.Примеры работы Object Mask. Источник: Adobe#новости #adobe