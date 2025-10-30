OpenAI открыла доступ к Sora 2 для пользователей без кода приглашения — на «ограниченное время»

А также добавила Cameo для животных и функцию автоматического монтажа.Примеры Cameo персонажей. Источник: OpenAIСроки доступа для пользователей без приглашения не уточнили. OpenAI заявила, что войти в iOS-приложение Sora и на сайт Sora 2 без кода приглашения можно с IP-адресов США, Канады, Японии и Южной Кореи, доступ раскатывают постепенно. В комментариях к посту компании пишут, что пока он появился не у всех.Также, помимо американского App Store, приложение видеогенератора стало доступно в Таиланде, Вьетнаме и на Тайване.OpenAI обновила функцию Cameo. Можно генерировать видео не только с людьми, а с «любимыми» персонажами: домашними животными, игрушками, предметами. Для этого понадобится снять короткое видео или сгенерировать его в Sora. Нейросеть «запомнит» образ, дальше создавать ролики с ним можно будет по текстовым запросам.Компания также добавила автоматический монтаж. Можно выбрать несколько собственных роликов с одним персонажем или «ремиксов» от других пользователей и склеить их в одно видео. Позже обещают расширить возможности редактирования.Таким видео компания сопроводила пост о том, что мобильное приложение Sora 2 стало доступно во Вьетнаме. Источник: OpenAIВалерия ИльинаAI3 октSora 2: как пользоваться генератором видео от OpenAI Нейросеть делает ролики со звуком, учитывает законы физики и понимает русский язык.#новости #sora2