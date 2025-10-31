Популярное
Ася Карпова
AI

OpenAI представила ИИ-агента Aardvark для поиска уязвимостей в коде

Он доступен в режиме закрытого бета-тестирования.

Источник: OpenAI
  • Aardvark работает на базе GPT-5. Он подключается к репозиторию, например, на GitHub, и автономно анализирует кодовую базу, выделяя потенциально уязвимые фрагменты.
  • ИИ-агент проводит тесты в изолированной среде, чтобы подтвердить наличие ошибки, затем создаёт отчёт с классификацией проблем по степени риска для безопасности. После ИИ-модель Codex предлагает варианты исправлений.
  • OpenAI заявляет, что во время тестов на наборе репозиториев Aardvark выявил 92% «известных и синтетических» уязвимостей. Компания «несколько месяцев» использует Aardvark для работы со своими кодовыми базами.
  • ИИ-агент доступен в режиме закрытого бета-тестирования, для участия нужно заполнить форму.

#новости

7 комментариев