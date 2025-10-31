Популярное
Данила Бычков
AI

Nvidia поставит в Южную Корею более 260 тысяч «передовых» чипов для ИИ Blackwell

Сумма сделки и сроки поставок не разглашаются.

  • Соглашение может помочь Южной Корее стать региональным центром в области искусственного интеллекта на фоне торговой войны между США и Китаем, пишет Reuters. Чипы получат корейские компании, включая Samsung, Hyundai и SK Hynix, а также правительство страны.
  • Южная Корея намерена создать так называемый «суверенный ИИ» — вычислительную инфраструктуру под контролем государства, отмечает Bloomberg. Для этого планируется использовать более 50 тысяч чипов Nvidia.
  • Примерно такое же количество микропроцессоров для реализации своих проектов получат Samsung и Hyundai. По данным издания, Hyundai собирается использовать их для разработки ИИ-моделей, совершенствования производственных процессов и развития технологий автономного вождения.
  • Bloomberg называет сделку частью «агрессивной» стратегии Nvidia по расширению, которая позволила ей стать первой компанией в мире с капитализацией в $5 трлн. Глава Nvidia Дженсен Хуанг также заявил, что компания надеется продавать чипы из линейки Blackwell в Китай.
Виктория Ли
Деньги
Из-за неформального ужина глав Nvidia, Samsung и Hyundai в Сеуле кратковременно выросли акции компаний, связанных с производством и приготовлением курицы

Пользователи соцсетей назвали встречу «семейным собранием».

Ли Джэ Ён, Чонг Исон и Джесен Хуанг. Источник: Reuters

#новости #nvidia

1
3 комментария