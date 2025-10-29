Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Инвестиции

Nvidia стала первой в мире компанией с капитализацией в $5 трлн

После открытия торгов 29 октября 2025 года акции компании выросли почти на 5%, до $211 за штуку.

График стоимости акций Nvidia. Скриншот vc.ru
График стоимости акций Nvidia. Скриншот vc.ru
  • За день до этого глава Nvidia Дженсен Хуанг сообщил, что общий объём продаж чипов «между поколениями Blackwell и Rubin» (выпустят в 2026 году) может составить $500 млрд. Он также рассказал о планах построить семь суперкомпьютеров для правительства США.
  • В июне 2023 года рыночная стоимость Nvidia впервые достигла $1 трлн на фоне возросшего спроса на процессоры для обучения ИИ. К 2024 году выросла в три раза, опередив Apple и Microsoft.
  • С начала 2025 года стоимость бумаг Nvidia увеличилась на 50%. Отметку в $4 трлн рыночной капитализации компания преодолела в июле.
  • Рост акций Nvidia указывает на то, что инвесторы верят в сохранение спроса на процессоры компании, отмечают опрошенные Reuters аналитики. Это обусловлено ожиданиями, что потребность в вычислительных мощностях для ИИ продолжит расти.

#новости #nvidia

4
2
52 комментария