Nvidia стала первой в мире компанией с капитализацией в $5 трлн

После открытия торгов 29 октября 2025 года акции компании выросли почти на 5%, до $211 за штуку. График стоимости акций Nvidia. Скриншот vc.ruЗа день до этого глава Nvidia Дженсен Хуанг сообщил, что общий объём продаж чипов «между поколениями Blackwell и Rubin» (выпустят в 2026 году) может составить $500 млрд. Он также рассказал о планах построить семь суперкомпьютеров для правительства США.В июне 2023 года рыночная стоимость Nvidia впервые достигла $1 трлн на фоне возросшего спроса на процессоры для обучения ИИ. К 2024 году выросла в три раза, опередив Apple и Microsoft.С начала 2025 года стоимость бумаг Nvidia увеличилась на 50%. Отметку в $4 трлн рыночной капитализации компания преодолела в июле.Рост акций Nvidia указывает на то, что инвесторы верят в сохранение спроса на процессоры компании, отмечают опрошенные Reuters аналитики. Это обусловлено ожиданиями, что потребность в вычислительных мощностях для ИИ продолжит расти.#новости #nvidia