Nvidia первой в мире достигла рыночной капитализации в $4 трлн

Её акции выросли примерно на 74% с минимумов апреля 2025 года, когда рынок реагировал падением на пошлины Дональда Трампа.Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг на конференции Viva Technology в Париже 11 июня 2025 года. Источник: ReutersДнём 9 июля 2025 года акции Nvidia на Nasdaq выросли на 2,5% и достигли исторического максимума в $164 за штуку на фоне растущего спроса на технологии искусственного интеллекта, пишет Reuters. Это рекорд в истории Nvidia и среди мировых компаний.На 17:45 мск бумаги стоят $162, рыночная капитализация составляет $3,9 трлн.В июне 2023 года её рыночная стоимость впервые достигла $1 трлн, а к 2024 году выросла в три раза, опередив Apple и Microsoft— вторую по величине компанию с рыночной капитализацией в $3,75 трлн.В конце июня 2025 года Bloomberg писало, что одна из причин роста акций Nvidia — инвестиции Microsoft, Meta*, Alphabet и Amazon в ИИ-чипы компании. На собрании акционеров гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг тогда заявлял, что спрос остаётся высоким, ИТ-сфера находится «только на начальной стадии модернизации ИИ-инфраструктуры».*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #nvidia