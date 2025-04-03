«Глобальная тарифная война»: Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на ввозимые в США товары — мировые лидеры предупредили об ответных мерах

Тарифы начнут действовать с 5 апреля 2025 года для 185 стран и территорий, за исключением России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи.Фото ReutersУказ вводит дополнительные пошлины против 185 государств, которые облагают сборами американский импорт, заявил Трамп. По его словам, размер пошлин увеличивается «на взаимной основе».С 5 апреля 2025 года США начнут взимать пошлину в 10% со всех ввозимых в страну товаров. С 9 апреля её размер увеличат для 57 государств, в числе которых Китай (пошлина вырастет до 34%), страны ЕС (до 20%), Япония (до 24%) и Индия (до 27%).Самые высокие тарифы будут действовать для Вьетнама, Лаоса, Лесото (государство-анклав в Южной Африке), Камбоджи и Мадагаскара — 46-50%.В списке стран, для которых вводятся дополнительные пошлины, нет России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи. По словам источника The New York Times, это связано с тем, что против государств введены санкции и уже действуют высокие тарифы. В Минфине США также добавили, что «Соединённые Штаты не торгуют с Россией».Решение ввести пошлины президент США объяснил необходимостью «восстановить экономику и предотвратить мошенничество». По его словам, до этого Соединённые Штаты предлагали своим торговым партнёрам более выгодные условия, чем получали взамен.Одна из целей новой тарифной политики — поддержать американскую промышленность и подтолкнуть бизнес к переносу производства в США.Чтобы добиться отмены американских пошлин, правительства других стран должны отменить свои тарифы в отношении товаров из США, указал Трамп.Реакция в миреВ правительстве Китая назвали решение Трампа «практикой одностороннего запугивания» и предупредили об ответных мерах, передаёт Bloomberg. Против КНР уже действует 20%-я пошлина США, а с 5 апреля 2025-го её размер вырастет до 54%.Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что пошлины приведут к глобальному росту цен и ударят по потребителям по всему миру. Она заявила, что ЕС собирается принять ответные меры, но отметила, что Европа открыта для переговоров с США.Глава Южной Кореи, для которой американская пошлина составит 25%, созвал экстренное совещание, поручил правительству принять меры в связи с действиями США и предупредил о приближении «глобальной тарифной войны».Об ответных шагах также заявили Бразилия, Канада, Япония, Швейцария, Новая Зеландия и другие страныЧто происходит на рынкахИндексы США после подписания Трампом указа о пошлинах растут. S&P 500 прибавил 0,67%, Dow Jones — 0,56%, Nasdaq — 0,87%, следует из данных Investing.com.При это акции американских технологических компаний дешевели на закрытии торгов 2 апреля 2025 года, пишет CNBC. Apple потеряла около 7%, Amazon и Nvidia — примерно по 6%, Meta — 5%, Alphabet и Mircrosoft — 3%.Европейские индексы по итогам торгов 2 апреля 2025 года снизились. Немецкий DAX — на 0,66%, французский CAC 40 — на 0,22%, нидерландский AEX — 0,41%, бельгийский BEL 20 — на 0,5%, турецкий BIST 100 — на 1,41%.Азиатские рынки 3 апреля 2025 года открылись падением. Китайский индекс CSI 1000 снижается на 1,54%, гонконгский Hang Seng — на 2,47%, сингапурский STI Index — 0,1%, южнокорейский KOSPI 50 — на 1,57%, японский Nikkei 225 — на 3,43%.Дональд Трамп с��оим указом завершил столетний период поддержки глобальной торговли, пишет Bloomberg. Агентство также отмечает, что высокие тарифы на импорт, которых США придерживались в течение длительного периода своей истории, стали одной из причин мирового экономического кризиса в 1930 годах (Великой депрессии).В конце марта 2025 года Дональд Трамп подписал указ о введении 25%-й пошлины на импорт в США легковых автомобилей и лёгких коммерческих грузовиков, а также комплектующих для них. Аналитики предупредили, что цены на автомобили в США могут вырасти на «тысячи долларов».#новости #трамп #пошлины