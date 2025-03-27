Аналитики говорят, что цены на автомобили в США могут вырасти на тысячи долларов. Дональд Трамп подписал указ о введении 25%-й пошлины на импорт в США легковых автомобилей и лёгких коммерческих грузовиков, пишет Bloomberg.Решение вступит в силу 3 апреля 2025 года. Не позднее 3 мая пошлиной также начнут облагаться импортные комплектующие автомобилей, в том числе двигатели, трансмиссии, электронные системы и другие.Белый дом рассчитывает, что новая пошлина позволит увеличить доходы американского бюджета на $100 млрд в год. Трамп также заявил, что тарифы приведут к «колоссальному росту» американского автопрома — созданию новых рабочих мест и притоку инвестиций. В ЕС и Канаде раскритиковали решение Трампа, пообещав принять меры для защиты интересов местных компаний. Премьер-министр Японии не исключил ответных пошлин, власти Южной Кореи разработают меры поддержки отрасли.Акции американских автопроизводителей падали на фоне решения Трампа. Бумаги General Motors потеряли 3,12%, Chrysler — 3,55%, Tesla — 5,58%, следует из данных Investing.com. Индекс S&P 500 снизился на 1,2%, Dow Jones — на 0,31%, а Nasdaq — на 2%.Дешевеют также акции европейских и азиатских концернов: Volkswagen — на 1,79%, BMW — на 2%, Mercedes — на 2,94%, Honda — на 2,48%, Toyota — на 1,93%, Nissan — на 1,68%, Mazda — на 6%.По данным исследовательской компании GlobalData, которые приводит Reuters, в 2024 году почти половина всех проданных в США автомобилей были импортными.Аналитики Anderson Economic Group отмечают, что цены на автомобили в США из-за пошлины могут вырасти «на тысячи долларов». Подорожают в том числе машины американских брендов, которые производятся на заводах в Мексике и Канаде.Трамп за рулём Tesla, фото NBC News 1 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. Для Мексики и Канады тарифы должны были составить 25% (10% на энергоносители из Канады). Для Китая — 10% вдобавок к уже введённым. 4 марта США удвоили пошлины на товары из Китая — с 10% до 20%. Мексике и Канаде дали отсрочку до 2 апреля 2025 года.В конце февраля Торговое представительство США (USTR) предложило взимать сборы с судов, построенных в Китае. Пошлины могут составить $1-3,5 млн с судна. По подсчётам брокера Clarksons, в 2024 году 36,6 тысячи заходов могли бы принести США $52 млрд. Подобные меры — «апокалипсис» для торговли, заявили участники рынка.Евгения ЕвсееваДеньги6 марКак введённые Трампом пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая влияют на мировые курсы — объяснение от Bloomberg Выжимка материала издания. #новости #дональдтрамп #пошлины