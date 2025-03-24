США захотели облагать пошлинами китайские суда, швартующиеся в местных портах, — в отрасли предрекают «торговый апокалипсис»

Заседания по вопросу должны начаться 24 марта 2025 года, пишет Bloomberg.Торговое представительство США (USTR) предложило взимать сборы с судов, построенных в Китае, в конце февраля 2025 года. Пошлины могут составить $1-3,5 млн с судна. По подсчётам брокера Clarksons, в 2024 году 36,6 тысячи заходов могли бы принести США $52 млрд.Цель — ослабить доминирующее положение КНР в судостроении и логистике, которое обеспечивает «власть над ценами и цепочками поставок», и постепенно возродить американское производство. По данным USTR, на 2025 год Китай производит более 50% всех контейнеровозов в мире против 5% в 1999 году, а США — 0,01%.Обсуждения продлятся два дня. Участие примут представители «всей цепочки» — от производителей до грузоотправителей и судостроителей. Многие из них боятся, что сборы окажут даже более негативное влияние на экономику, чем новая тарифная политика президента США Дональда Трампа.Товары американского производства подорожают, тарифы на фрахт вырастут, загрузка более мелких региональных портов снизится, а более крупных повысится. Часть судов станет строить маршруты через Канаду и Мексику, чтобы сокращать траты. Под угрозой окажутся рентабельность малого бизнеса и рабочие места.Пострадают те, кто ещё давно инвестировал в транспорт из Китая. Atlantic Container Line, поставляющая больше 50% американского строительного и сельскохозоборудования в ЕС, покупала суда в 2012 году. В Японии и Южной Корее не согласились делать пять спецкораблей. В США сказали ждать лет семь. Выручил Китай, который тогда не занимал того же положения. Но теперь «из-за решения 13-летней давности» фирма может «лишиться бизнеса».Подобные меры — «апокалипсис» для торговли. Это «всё равно что ударить по ней кувалдой», говорят в отрасли. Перевозчики и операторы «с радостью» купили и арендовали бы американские корабли, но местным верфям потребуются «десятилетия», чтобы нарастить мощности и ответить на спрос. Не говоря о том, что в индустрии наблюдается нехватка кадров.По данным Bloomberg, США планируют давить на другие страны, чтобы те поддержали политику, иначе столкнутся с санкциями. В Китайской государственной судостроительной корпорации (у неё крупнейший портфель заказов среди концернов) считают такие меры нарушением правил Всемирной торговой организации. Их ещё не ввели, но часть игроков уже пересматривает контракты.Источник фото: Bloomberg#новости