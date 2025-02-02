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Полина Лааксо
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«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Что грозит экономикам и какие товары подорожают.

Дональд Трамп. Источник фото: Reuters
Дональд Трамп. Источник фото: Reuters

Что за пошлины и чем ответили страны

  • Президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. На импорт из Мексики и Канады тарифы составят 25% (на энергоносители из Канады — 10%). Из Китая — 10% вдобавок к уже введённым.
  • Изменения вступят в силу 4 февраля 2025 года. Оценивать возможность отменить пошлины будут на основе «разных метрик». Сроки не называют.
  • В распоряжении есть пункт, который позволит Трампу повысить тарифы, если страны представят ответные меры. И такие уже планируются. Канада введёт аналогичные пошлины в 25% на американские товары на общую сумму 155 млрд канадских долларов.
  • Подготовить ответные меры поручила ведомствам президент Мексики. А Минкоммерции КНР подаст жалобу во Всемирную торговую организацию. В МИД Китая отметили: «В торговых и тарифных войнах нет победителей».

Какие цели преследует президент США

  • Тарифы должны помочь сдержать наркотрафик, а также поток нелегальных мигрантов, говорят в администрации Трампа. Сам президент называет решение «исключительно экономическим».
  • В январе 2025 года будущий глава Минфина США Скотт Бессент указывал, что задачи — простимулировать производство в США, увеличить поступления в бюджет, чтобы в том числе предлагать налоговые льготы внутри страны, — и получить преимущество в переговорах.
  • WSJ допускает, что президент США отступит, как только «добьётся символических уступок». Но если всё-таки решит продолжить, то «североамериканская торговая война станет наиглупейшей в истории».

О каких торговых оборотах идёт речь

  • У США тесные отношения с Канадой и Мексикой ещё с 1990-х, когда страны заключили соглашение о свободной торговле и упразднили тем самым «большинство» пошлин. В 2023 году Мексика впервые обогнала Китай по объёму экспорта в США.
  • По данным Бюро переписи населения США, с января по ноябрь 2024 года оборот с Канадой составил $699 млрд, а с Мексикой — $776 млрд. Оборот с Китаем превысил $532 млрд. На три страны приходится свыше трети всего импорта в США — и закупает США больше, чем экспортирует.
Доля импорта из разных стран в США. Канада — серо-голубой цвет. Китай — розоватый. Мексика — песочный. Источник: NYT
Доля импорта из разных стран в США. Канада — серо-голубой цвет. Китай — розоватый. Мексика — песочный. Источник: NYT

О каких экономических рисках говорят

  • Пошлины уплачивают импортёры или их посредники. В теории производители могут снизить свои цены для закупщиков или построить завод там, откуда вывезти товар в США можно будет без высоких пошлин. По крайней мере Трамп рассуждал, что именно экспортёры понесут издержки.
  • Более вероятный сценарий — что экспортёры не будут ничего менять, поэтому расходы вырастут у импортёров. И чтобы их покрыть, они поднимут цены на продукцию для потребителей. Бизнес об этом предупреждал. Некоторые аналитики ожидают, что нарушатся цепочки поставок, которые обеспечивают США высокий уровень конкурентоспособности на международных рынках.
  • Меры США и контрмеры рискуют навредить экономикам всех четырёх стран. В частности Канада и Мексика могут столкнуться с рецессией. А в США может разогнаться инфляция — это проблема, которую Трамп обещал решить (пока ценовое давление «начинало ослабевать»). Под вопросом стабильность и фондового рынка.

Что может подорожать для американцев из-за пошлин

  • Если коротко, то всё подряд: от электроники, одежды и продуктов до литий-ионных аккумуляторов и автомобилей.
  • На Мексику в 2023 году пришлось 86% импортированных США помидоров, 61% огурцов, 70% других овощей и 70% тропических фруктов; 83% пива и 43% крепкого алкоголя; 75% грузовых машин, 63% тракторов, 62% трейлеров и полуприцепов и 41% запчастей и аксессуаров для автомобилей; а также 49% кондиционеров и 48% холодильников — помимо прочего.
  • Из Канады США закупили 56% от всей импортируемой нефти, 91% углеводородного газа и 100% энергоносителей; 66% свинины, 48% хлебобулочных изделий, 50% шоколада, 98% рапсового масла и 38% огурцов; 65% необработанного алюминия и 94% древесно-стружечных плит; 67% непокрытой бумаги; 39% самолётов, вертолётов и космических аппаратов.
  • На Китай пришлось 47% всех ввезённых в США телефонов, 38% компьютеров и 43% микрофонов и наушников; 57% железных варочных панелей и 55% электрообогревателей; 98% термосов, 77% пластиковых, 78% железных и 71% алюминиевых хозтоваров; 47% матрасов и 81% покрывал; 58% резиновой и 36% текстильной обуви и 56% носочно-чулочных изделий; 54% спортинвентаря.
  • Пошлинами также будут облагаться посылки стоимостью менее $800, которые раньше попадали под исключение. В частности речь о заказах с китайских маркетплейсов вроде Alibaba, Temu, Shein и JD.com.
  • В администрации президента говорят, что «лазейка» позволяла продавцам избегать тщательных проверок на таможне. А ещё давала китайским платформам преимущество перед офлайн-магазинами и онлайн-ретейлерами в США, которые завозили товары большими партиями и были вынуждены закладывать расходы в цены.

Почему «особенно уязвимы» автопроизводители

  • «Десятилетиями» автопроизводители считали США, Канаду и Мексику одним «рынком» и возили запчасти и машины «туда-сюда на протяжении всего производственного процесса». Так, автомобили, собранные на заводах в США, содержат детали из Мексики и Канады — и наоборот.
  • Практически у каждого крупного автопроизводителя, который работает в США, есть завод в Мексике. В 2024 году — без учёта декабря — оттуда в США завезли механических транспортных средств на $87 млрд и деталей на $64 млрд.
  • Именно из Мексики и Канады США закупает более половины товаров, которые попадают под определение автомобилей, запчастей и двигателей. Так что пошлины могут обернуться для бизнеса ежегодными расходами в «миллиарды долларов», что скажется и на отчётности.
  • Труднее всего придётся Volkswagen — 43% машин, продаваемых в США, завозится из Мексики. Следом идут Nissan (27%), Stellantis (23%), GM (22%), Ford (15%), Honda (13%), Toyota (8%) и Hyundai (8%).
  • Как подсчитали S&P Global Mobility, с учётом пошлин Трампа в 25% автомобиль за $25 тысяч, ввезённый из Канады или Мексики, будет стоить на $6250 больше. Часть от этой суммы, а, может, и вся она ляжет на потребителя, убеждены аналитики.
  • В отрасли полагают, что компании задумаются о производстве и сборке машин на территории США либо пересмотрят стратегию и начнут выпускать версии моделей с «меньшими наворотами».

#новости #сша #пошлины

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95 комментариев
Alexey

Дед ёбнутый конечно, будет весело. Лайк

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Connecting Ppl

Всяко лучшего нашего дедули-простофили. Нам бы тоже не помешали пошлины на товары из Китая.

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S.Capusta

Давно пора расшевелить это болото с розовыми пони.
И Европе не помешала бы встряска, расслабились очень.
Тоже лайк.

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Optimus

Трамп тупой и некомпетентный. Он похерит экономику США. К тому же очень тупо и недальновидно вводит пошлины сразу для топ 3 стран по импорту и на все товары сразу. Можно пупок надорвать. К тому же пошлины это те же самые налоги только платить их будут абсолютно все люди, даже самые бедные. Надеюсь ему устроят импичмент, а избирателям этого идиота будет урок.

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Мимо проходивший

Странно, человека всю жизнь занимавшегося крупным бизнесом и не одним, называть некоммпетентным. Ничего он не похерит.

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Читатель vc.ru

Напомни, ты кто?

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Big Lebovvski (Владислав)

Есть такое слово - движуха. Ну старым пидорасам даже эскортницы не помогают, рукоблудием заниматься там уже нечем, им только движуха подобие сублимации доставляет.

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