«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Что грозит экономикам и какие товары подорожают. Дональд Трамп. Источник фото: ReutersЧто за пошлины и чем ответили страныПрезидент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. На импорт из Мексики и Канады тарифы составят 25% (на энергоносители из Канады — 10%). Из Китая — 10% вдобавок к уже введённым.Изменения вступят в силу 4 февраля 2025 года. Оценивать возможность отменить пошлины будут на основе «разных метрик». Сроки не называют.В распоряжении есть пункт, который позволит Трампу повысить тарифы, если страны представят ответные меры. И такие уже планируются. Канада введёт аналогичные пошлины в 25% на американские товары на общую сумму 155 млрд канадских долларов.Подготовить ответные меры поручила ведомствам президент Мексики. А Минкоммерции КНР подаст жалобу во Всемирную торговую организацию. В МИД Китая отметили: «В торговых и тарифных войнах нет победителей».Какие цели преследует президент СШАТарифы должны помочь сдержать наркотрафик, а также поток нелегальных мигрантов, говорят в администрации Трампа. Сам президент называет решение «исключительно экономическим».В январе 2025 года будущий глава Минфина США Скотт Бессент указывал, что задачи — простимулировать производство в США, увеличить поступления в бюджет, чтобы в том числе предлагать налоговые льготы внутри страны, — и получить преимущество в переговорах.WSJ допускает, что президент США отступит, как только «добьётся символических уступок». Но если всё-таки решит продолжить, то «североамериканская торговая война станет наиглупейшей в истории».О каких торговых оборотах идёт речьУ США тесные отношения с Канадой и Мексикой ещё с 1990-х, когда страны заключили соглашение о свободной торговле и упразднили тем самым «большинство» пошлин. В 2023 году Мексика впервые обогнала Китай по объёму экспорта в США.По данным Бюро переписи населения США, с января по ноябрь 2024 года оборот с Канадой составил $699 млрд, а с Мексикой — $776 млрд. Оборот с Китаем превысил $532 млрд. На три страны приходится свыше трети всего импорта в США — и закупает США больше, чем экспортирует.Доля импорта из разных стран в США. Канада — серо-голубой цвет. Китай — розоватый. Мексика — песочный. Источник: NYTО каких экономических рисках говорятПошлины уплачивают импортёры или их посредники. В теории производители могут снизить свои цены для закупщиков или построить завод там, откуда вывезти товар в США можно будет без высоких пошлин. По крайней мере Трамп рассуждал, что именно экспортёры понесут издержки.Более вероятный сценарий — что экспортёры не будут ничего менять, поэтому расходы вырастут у импортёров. И чтобы их покрыть, они поднимут цены на продукцию для потребителей. Бизнес об этом предупреждал. Некоторые аналитики ожидают, что нарушатся цепочки поставок, которые обеспечивают США высокий уровень конкурентоспособности на международных рынках.Меры США и контрмеры рискуют навредить экономикам всех четырёх стран. В частности Канада и Мексика могут столкнуться с рецессией. А в США может разогнаться инфляция — это проблема, которую Трамп обещал решить (пока ценовое давление «начинало ослабевать»). Под вопросом стабильность и фондового рынка.Что может подорожать для американцев из-за пошлинЕсли коротко, то всё подряд: от электроники, одежды и продуктов до литий-ионных аккумуляторов и автомобилей.На Мексику в 2023 году пришлось 86% импортированных США помидоров, 61% огурцов, 70% других овощей и 70% тропических фруктов; 83% пива и 43% крепкого алкоголя; 75% грузовых машин, 63% тракторов, 62% трейлеров и полуприцепов и 41% запчастей и аксессуаров для автомобилей; а также 49% кондиционеров и 48% холодильников — помимо прочего.Из Канады США закупили 56% от всей импортируемой нефти, 91% углеводородного газа и 100% энергоносителей; 66% свинины, 48% хлебобулочных изделий, 50% шоколада, 98% рапсового масла и 38% огурцов; 65% необработанного алюминия и 94% древесно-стружечных плит; 67% непокрытой бумаги; 39% самолётов, вертолётов и космических аппаратов.На Китай пришлось 47% всех ввезённых в США телефонов, 38% компьютеров и 43% микрофонов и наушников; 57% железных варочных панелей и 55% электрообогревателей; 98% термосов, 77% пластиковых, 78% железных и 71% алюминиевых хозтоваров; 47% матрасов и 81% покрывал; 58% резиновой и 36% текстильной обуви и 56% носочно-чулочных изделий; 54% спортинвентаря.Пошлинами также будут облагаться посылки стоимостью менее $800, которые раньше попадали под исключение. В частности речь о заказах с китайских маркетплейсов вроде Alibaba, Temu, Shein и JD.com.В администрации президента говорят, что «лазейка» позволяла продавцам избегать тщательных проверок на таможне. А ещё давала китайским платформам преимущество перед офлайн-магазинами и онлайн-ретейлерами в США, которые завозили товары большими партиями и были вынуждены закладывать расходы в цены.Почему «особенно уязвимы» автопроизводители«Десятилетиями» автопроизводители считали США, Канаду и Мексику одним «рынком» и возили запчасти и машины «туда-сюда на протяжении всего производственного процесса». Так, автомобили, собранные на заводах в США, содержат детали из Мексики и Канады — и наоборот.Практически у каждого крупного автопроизводителя, который работает в США, есть завод в Мексике. В 2024 году — без учёта декабря — оттуда в США завезли механических транспортных средств на $87 млрд и деталей на $64 млрд.Именно из Мексики и Канады США закупает более половины товаров, которые попадают под определение автомобилей, запчастей и двигателей. Так что пошлины могут обернуться для бизнеса ежегодными расходами в «миллиарды долларов», что скажется и на отчётности.Труднее всего придётся Volkswagen — 43% машин, продаваемых в США, завозится из Мексики. Следом идут Nissan (27%), Stellantis (23%), GM (22%), Ford (15%), Honda (13%), Toyota (8%) и Hyundai (8%).Как подсчитали S&P Global Mobility, с учётом пошлин Трампа в 25% автомобиль за $25 тысяч, ввезённый из Канады или Мексики, будет стоить на $6250 больше. Часть от этой суммы, а, может, и вся она ляжет на потребителя, убеждены аналитики.В отрасли полагают, что компании задумаются о производстве и сборке машин на территории США либо пересмотрят стратегию и начнут выпускать версии моделей с «меньшими наворотами».#новости #сша #пошлины
Дед ёбнутый конечно, будет весело. Лайк
Всяко лучшего нашего дедули-простофили. Нам бы тоже не помешали пошлины на товары из Китая.
Давно пора расшевелить это болото с розовыми пони.
И Европе не помешала бы встряска, расслабились очень.
Тоже лайк.
Трамп тупой и некомпетентный. Он похерит экономику США. К тому же очень тупо и недальновидно вводит пошлины сразу для топ 3 стран по импорту и на все товары сразу. Можно пупок надорвать. К тому же пошлины это те же самые налоги только платить их будут абсолютно все люди, даже самые бедные. Надеюсь ему устроят импичмент, а избирателям этого идиота будет урок.
Странно, человека всю жизнь занимавшегося крупным бизнесом и не одним, называть некоммпетентным. Ничего он не похерит.
Напомни, ты кто?
Есть такое слово - движуха. Ну старым пидорасам даже эскортницы не помогают, рукоблудием заниматься там уже нечем, им только движуха подобие сублимации доставляет.