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Евгения Евсеева
Деньги

США удвоили пошлины на товары из Китая — с 10% до 20%

Указ о пошлинах приняли в феврале 2025 года.

Обновлено в 10:27 мск. Китай ввёл пошлины в 10% и 15% на отдельные виды сельхозпродукции из США, а также установил экспортный контроль в отношении 15 компаний.

  • Это следует из указа президента США Дональда Трампа.
  • Решение он объяснил «неспособностью правительства Китая принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, из КНР в США».
Источник: Wikimedia
Источник: Wikimedia
  • 1 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. Для Мексики и Канады тарифы должны были составить 25% (10% на энергоносители из Канады). Для Китая — 10% вдобавок к уже введённым.
  • Для Канады и Мексики пошлины отсрочили на месяц — они вступили в силу с 4 марта 2025 года.
Полина Лааксо
Деньги
«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Что грозит экономикам и какие товары подорожают.

Дональд Трамп. Источник фото: Reuters

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