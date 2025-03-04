США удвоили пошлины на товары из Китая — с 10% до 20%

Указ о пошлинах приняли в феврале 2025 года.Обновлено в 10:27 мск. Китай ввёл пошлины в 10% и 15% на отдельные виды сельхозпродукции из США, а также установил экспортный контроль в отношении 15 компаний.Это следует из указа президента США Дональда Трампа.Решение он объяснил «неспособностью правительства Китая принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, из КНР в США».Источник: Wikimedia1 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. Для Мексики и Канады тарифы должны были составить 25% (10% на энергоносители из Канады). Для Китая — 10% вдобавок к уже введённым.Для Канады и Мексики пошлины отсрочили на месяц — они вступили в силу с 4 марта 2025 года.Полина ЛааксоДеньги2 февр«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая Что грозит экономикам и какие товары подорожают. #новости