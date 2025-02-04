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Полина Лааксо
Деньги

США отсрочили введение пошлин на товары из Канады и Мексики — но для Китая они вступили в силу

И тот сразу же объявил о контрмерах.

Источник фото: Aljazeera
Источник фото: Aljazeera

О каких пошлинах идёт речь

  • 1 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. Для Мексики и Канады тарифы должны были составить 25% (10% на энергоносители из Канады). Для Китая — 10% вдобавок к уже введённым.
  • На эти страны приходится свыше трети всех импортируемых США товаров и услуг. Подорожать для американцев может всё подряд: электроника, одежда, обувь, продовольствие, автомобили. Особую угрозу тарифы представляют автопроизводителям, алкогольным брендам, ресторанам, фермерам. Китайских маркетплейсов лишат «лазейки» для поставки недорогих товаров. Это в итоге скажется на объёме скидок для покупателей.
  • На фоне новостей о пошлинах просели мировые фондовые рынки, упали курсы валют по отношению к доллару, обвалилась крипта.

Что с Канадой и Мексикой

  • Вступление в силу пошлин на товары из этих двух стран решили отложить на 30 дней в ходе переговоров Трампа с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
  • Канада согласилась направить на защиту границы 10 тысяч военнослужащих, включить картели в списки террористических организаций и назначить «фентанилового царя» для усиленной борьбы с наркотрафиком. «Царь» — неформальное обозначение чиновников, которые отвечают за приоритетные задачи.
  • Мексика также усилит контроль за границей ещё 10 тысячами служащих для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и потоком нелегальных мигрантов. США в ответ согласились помочь с пресечением поставок оружия в Мексику.

Что с Китаем

  • Дополнительные пошлины на товары из Китая вступили в силу 4 февраля 2025 года. Сразу после этого правительство объявило, что с 10 февраля вводит пошлины на импорт ряда товаров из США. Для нефти, сельхозтехники и пикапов это 10%, а для угля и сжиженного природного газа — 15%.
  • КНР также начала антимонопольное расследование в отношении Google.

Дополнено в 11:14 мск: Китай, как и обещал, подал иск к США во Всемирную торговую организацию.

Полина Лааксо
Деньги
«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Что грозит экономикам и какие товары подорожают.

Дональд Трамп. Источник фото: Reuters

#новости #сша #пошлины

1
1
40 комментариев
Антикапустин
14
1
1
Ответить
Сергей Сергеев

даа, клоун который всего-то пригрозил пальчиком и мексика канада быстро выполнили его условия))

4
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Слегка Придурковатый

Вот тут-то сразу и стало понятно, кто является независимой страной, а кто - Канадой и Мексикой.

6
1
1
Ответить
Имя любимое мое

эта независимая страна заявила, что как подментовная сучка побежит ̶с̶т̶у̶ч̶а̶т̶ь̶ жаловаться в ВТО

5
Ответить
Макгаффин

РА
СИ
ЙА

2
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Иванов Иван

Непобедимая Куба?

1
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Макгаффин

очередной многоходовочник объявился хоспаде
когда уже все эти старые деды попередохнут

8
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