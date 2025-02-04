США отсрочили введение пошлин на товары из Канады и Мексики — но для Китая они вступили в силу

И тот сразу же объявил о контрмерах.Источник фото: AljazeeraО каких пошлинах идёт речь1 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. Для Мексики и Канады тарифы должны были составить 25% (10% на энергоносители из Канады). Для Китая — 10% вдобавок к уже введённым.На эти страны приходится свыше трети всех импортируемых США товаров и услуг. Подорожать для американцев может всё подряд: электроника, одежда, обувь, продовольствие, автомобили. Особую угрозу тарифы представляют автопроизводителям, алкогольным брендам, ресторанам, фермерам. Китайских маркетплейсов лишат «лазейки» для поставки недорогих товаров. Это в итоге скажется на объёме скидок для покупателей.На фоне новостей о пошлинах просели мировые фондовые рынки, упали курсы валют по отношению к доллару, обвалилась крипта.Что с Канадой и МексикойВступление в силу пошлин на товары из этих двух стран решили отложить на 30 дней в ходе переговоров Трампа с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.Канада согласилась направить на защиту границы 10 тысяч военнослужащих, включить картели в списки террористических организаций и назначить «фентанилового царя» для усиленной борьбы с наркотрафиком. «Царь» — неформальное обозначение чиновников, которые отвечают за приоритетные задачи. Мексика также усилит контроль за границей ещё 10 тысячами служащих для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и потоком нелегальных мигрантов. США в ответ согласились помочь с пресечением поставок оружия в Мексику.Что с КитаемДополнительные пошлины на товары из Китая вступили в силу 4 февраля 2025 года. Сразу после этого правительство объявило, что с 10 февраля вводит пошлины на импорт ряда товаров из США. Для нефти, сельхозтехники и пикапов это 10%, а для угля и сжиженного природного газа — 15%.КНР также начала антимонопольное расследование в отношении Google.Дополнено в 11:14 мск: Китай, как и обещал, подал иск к США во Всемирную торговую организацию. Полина ЛааксоДеньги2 февр«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая Что грозит экономикам и какие товары подорожают. #новости #сша #пошлины
даа, клоун который всего-то пригрозил пальчиком и мексика канада быстро выполнили его условия))
Вот тут-то сразу и стало понятно, кто является независимой страной, а кто - Канадой и Мексикой.
эта независимая страна заявила, что как подментовная сучка побежит ̶с̶т̶у̶ч̶а̶т̶ь̶ жаловаться в ВТО
РА
СИ
ЙА
Непобедимая Куба?
очередной многоходовочник объявился хоспаде
когда уже все эти старые деды попередохнут