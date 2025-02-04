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Карина Пардаева
Право

Китай начал антимонопольное расследование против Google

Но не раскрыл подробности о том, какие действия Google, по мнению властей, нарушают закон.

  • О начале расследования 4 февраля 2025 года сообщило китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR), сообщает агентство Xinhua. О решении объявили сразу после вступления в силу дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая в США, отмечает Bloomberg.
  • Министерство коммерции Китая также внесло американские компании PVH Corp, владеющую брендом Calvin Klein, и биотехнологической Illumina в список «ненадёжных» организаций, пишет Reuters.
  • В 2020 году источники Reuters сообщили о планах Китая начать антимонопольное расследование в отношении Google. Компанию хотели обвинить в злоупотреблении доминирующим положением ОС Android. Дело передали на рассмотрение, но о начале разбирательства или его итогах власти не сообщали.

#новости #google

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49 комментариев
Вадим Д.

Можно предварительно влепить штраф на 8 тредециллионов, они даже не удивятся.

15
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Вася

В минуту

3
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red

Привыкли уже

2
Ответить
abubas//

Приплёл, молодец

1
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Покушай булочек

Пусть учатся у наших, как надо

5
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Иванов Иван

Зато когда мы эти деньги получим в итоге — вся страна сможет не работать 100 лет минимум.
Светлое будущее наступит на конец.

1
Ответить
Максим Исаев

Ответка за Панамский канал?

2
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