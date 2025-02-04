Китай начал антимонопольное расследование против Google

Но не раскрыл подробности о том, какие действия Google, по мнению властей, нарушают закон.О начале расследования 4 февраля 2025 года сообщило китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR), сообщает агентство Xinhua. О решении объявили сразу после вступления в силу дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая в США, отмечает Bloomberg.Министерство коммерции Китая также внесло американские компании PVH Corp, владеющую брендом Calvin Klein, и биотехнологической Illumina в список «ненадёжных» организаций, пишет Reuters.В 2020 году источники Reuters сообщили о планах Китая начать антимонопольное расследование в отношении Google. Компанию хотели обвинить в злоупотреблении доминирующим положением ОС Android. Дело передали на рассмотрение, но о начале разбирательства или его итогах власти не сообщали. #новости #google
Можно предварительно влепить штраф на 8 тредециллионов, они даже не удивятся.
В минуту
Привыкли уже
Приплёл, молодец
Пусть учатся у наших, как надо
Зато когда мы эти деньги получим в итоге — вся страна сможет не работать 100 лет минимум.
Светлое будущее наступит на конец.
Ответка за Панамский канал?