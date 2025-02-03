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Таня Боброва
Инвестиции

Мировые рынки отреагировали снижением на анонсированные Трампом пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

Изменения должны вступить в силу 4 февраля 2025 года, Мексика добилась отсрочки.

  • Промышленный индекс Dow Jones падал к 18:15 мск на 1,39%, S&P 500 — на 1,91%, Nasdaq Composite — на 2,45%, ведущий немецкий фондовый индекс Dax — на 1,95%, французский CAC 40 — на 1,72%, общеевропейский Stoxx Europe 600 — на 0,89%.
  • В начале торгов сильнее остальных падали бумаги автопроизводителей, отмечает FT: Volkswagen — на 6,8%, BMW — на 6,5%, Mercedes-Benz — на 5,3%, Renault — на 4%.
  • Фондовые индексы падают из-за опасений, что анонсированные президентом США Дональдом Трампом пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая спровоцируют «разрушительную» торговую войну, отмечает Reuters.
  • Некоторые опрошенные агентством аналитики считают, что экономикам Канады и Мексики грозит рецессия, а европейские страны могут столкнуться с дальнейшей стагнацией, если по ним ударят пошлины.
  • Трамп объявил о пошлинах на товары из трёх стран 2 февраля 2025 года: на импорт из Мексики и Канады тарифы составят 25%, из Китая — 10% вдобавок к уже введённым. Изменения должны вступить в силу 4 февраля. Вечером 3 февраля президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что для страны будет отсрочка в месяц.
  • Кроме индексов, к доллару падали курсы мировых валют. Аналитики JPMorgan говорили, что «без быстрого решения» вопроса мексиканский песо может в итоге обесцениться на 8-12% к доллару, канадский доллар — упасть ещё на 2%.
  • Отреагировал и рынок криптовалют: биткоин падал на 6,5% (к 18:30 мск падение составляет около 1%), Solana — на 7,2% (1,4%), XRP — на 22,7% (10,65%).
Полина Лааксо
Деньги
«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Что грозит экономикам и какие товары подорожают.

Дональд Трамп. Источник фото: Reuters

#новости

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44 комментария
Zaxar Romanov

Уважаемые приверженцы нескрепных западно-либеральных ценностей, опишите ваши чувства во время треска и скрипа вашего мировоззрения.

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Руслан Астафьев

Как минимум #вынепонимаетеэтодругое должны будут написать

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Максим Исаев

Слышали, что Земля потеплела на 1.5 градуса? Это их пердаки...

1
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Lupus Canus

А в чём состоит треск и скрип? Ты с коммунизмом перепутал. Я стану ещё богаче, ты - ещё беднее.
Меня устраивает.
Африканских детей всё так же жалко, как и раньше.

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Марсель

Какой Путин укусил Трампа?

3
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drapeg

Привет @Optimus 😄

1
1
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Черномырдэн

Такого еще не было. Оттава за три дня.

1
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