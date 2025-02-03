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Евгения Евсеева
Деньги

Курсы мировых валют к доллару упали на фоне введения Трампом пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая

Из-за этого же упал и рынок криптовалют.

  • К 13:20 мск доллар США вырос по отношению к канадскому доллару на 1%, до 1,46 канадского доллара. По отношению к мексиканскому песо — на 2%, до 21 песо.
  • Так низко мексиканская валюта не опускалась с ноября 2021 года, а канадская обновила минимум с 2003 года, пишет Business Insider.
  • Евро теряет 1,28% — он стоит $1,02. Это примерно минимум ноября 2022 года.
  • Курс доллара США к юаню достигал 7,26 юаня за доллар. Курс к индийской рупии превысил 87 рупий за доллар — впервые в истории.
  • Австралийский доллар опускался до минимума 2020 года — до 1,6 единиц австралийской валюты за доллар.
  • Причина падения — пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввёл на товары из Китая, Канады и Мексики. Они могут привести к росту инфляции в США и замедлению темпов снижения процентной ставки, а также усиливают опасения в отношении мирового экономического роста. На фоне этого обвалился и рынок криптовалют.
Полина Лааксо
Деньги
«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Что грозит экономикам и какие товары подорожают.

Дональд Трамп. Источник фото: Reuters

#новости #курсывалют

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46 комментариев
Дмитрий Шепелёв

Трамп правильно делает, он в бизнесе много лет.

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Капустник

А сколько у него было банкротств?

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Optimus

Он много своих компаний обанкротил. Обанкротит и америку

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Вадим Д.

Ну прям упали... Хотя, если б бакс потерял аж 2%, это было бы: стремительно рухнул.

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Frederik Appleberg

сегодня вчером

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Optimus

Скоро потеряет. Дебил трамп ещё не понял что натворил.

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Добрый Комментатор

Где-то рядом есть новость что рубль стремительно рухнул на 1% и достиг 100 рублей (второй раз в этом году)

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