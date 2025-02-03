Курсы мировых валют к доллару упали на фоне введения Трампом пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая

Из-за этого же упал и рынок криптовалют.К 13:20 мск доллар США вырос по отношению к канадскому доллару на 1%, до 1,46 канадского доллара. По отношению к мексиканскому песо — на 2%, до 21 песо.Так низко мексиканская валюта не опускалась с ноября 2021 года, а канадская обновила минимум с 2003 года, пишет Business Insider. Евро теряет 1,28% — он стоит $1,02. Это примерно минимум ноября 2022 года.Курс доллара США к юаню достигал 7,26 юаня за доллар. Курс к индийской рупии превысил 87 рупий за доллар — впервые в истории.Австралийский доллар опускался до минимума 2020 года — до 1,6 единиц австралийской валюты за доллар.Причина падения — пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввёл на товары из Китая, Канады и Мексики. Они могут привести к росту инфляции в США и замедлению темпов снижения процентной ставки, а также усиливают опасения в отношении мирового экономического роста. На фоне этого обвалился и рынок криптовалют.Полина ЛааксоДеньгивчера«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая Что грозит экономикам и какие товары подорожают. #новости #курсывалют
Трамп правильно делает, он в бизнесе много лет.
А сколько у него было банкротств?
Он много своих компаний обанкротил. Обанкротит и америку
Ну прям упали... Хотя, если б бакс потерял аж 2%, это было бы: стремительно рухнул.
сегодня вчером
Скоро потеряет. Дебил трамп ещё не понял что натворил.
Где-то рядом есть новость что рубль стремительно рухнул на 1% и достиг 100 рублей (второй раз в этом году)