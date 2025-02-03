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Евгения Евсеева
Крипто

Курсы криптовалют обвалились на фоне введения Трампом пошлин против Канады, Китая и Мексики: биткоин упал на 6,5%, другие активы опускались на 20% и больше

Следом может просесть и фондовый рынок, опасаются аналитики.

  • Курс биткоина на 08:24 мск опустился на 6,5%, до $93 тысяч, следует из агрегированных данных Coinmarketcap. В моменте падение достигало отметки в $92 тысячи. Курс ETH опустился за сутки на 20%, до $2475, в моменте падал до $2326.
  • Падение задело и другие криптовалюты: курс XRP опустился на 22,7%, до $2,24, Solana — на 7,2%, до $195,5, BNB — на 14,77%, до $558. Обвалился и Dogecoin — на 23,65%, до $0,2, и токен самого Трампа — на 15,7%, до $17,67.
  • Причина обвала на рынке — пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввёл на товары из Китая, Канады и Мексики, отмечает Reuters. Инвесторы опасаются, что тарифы могут негативно сказаться на экономическом росте и выручке компаний, а также привести к инфляции в США.
  • По данным CoinGlass, по этой причине объём ликвидаций криптовалюты достиг более $2,1 млрд, сообщает Decrypt. Издание также отмечает, что рынок криптовалют первым отреагировал на введение пошлин — следом может обвалиться и фондовый рынок.
  • Кроме того, инвесторы разочарованы отсутствием шагов по стимулированию рынка криптовалют и ослаблению регулирования, которых ожидали от Трампа, пишет Reuters.
Курсы криптовалют на 08:24 мск
Курсы криптовалют на 08:24 мск
Полина Лааксо
Деньги
«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Что грозит экономикам и какие товары подорожают.

Дональд Трамп. Источник фото: Reuters

#новости

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84 комментария
Никита Громов

Какая же хуйня это крипта. Любой чих пук на стороне, она тут же сыпется.

22
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porblems?

то ли дело фондовый рынок

44
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Rafa Ramazanoff

Ну-ну привет о фондового рынка, который стоит как китайская стена и "идёт всё выше и выше"

13
1
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Кирилл Овоаоаа

Пирамида

2
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Иванов Иван

Санкции в реальном секторе а обвалилась независимая и перспективная замена реальному фиату..

2
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Макгаффин

Какая же хуйня этот трамп

1
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Rafa Ramazanoff

А какой чих был ?

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