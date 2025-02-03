Курсы криптовалют обвалились на фоне введения Трампом пошлин против Канады, Китая и Мексики: биткоин упал на 6,5%, другие активы опускались на 20% и больше

Следом может просесть и фондовый рынок, опасаются аналитики. Курс биткоина на 08:24 мск опустился на 6,5%, до $93 тысяч, следует из агрегированных данных Coinmarketcap. В моменте падение достигало отметки в $92 тысячи. Курс ETH опустился за сутки на 20%, до $2475, в моменте падал до $2326.Падение задело и другие криптовалюты: курс XRP опустился на 22,7%, до $2,24, Solana — на 7,2%, до $195,5, BNB — на 14,77%, до $558. Обвалился и Dogecoin — на 23,65%, до $0,2, и токен самого Трампа — на 15,7%, до $17,67.Причина обвала на рынке — пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввёл на товары из Китая, Канады и Мексики, отмечает Reuters. Инвесторы опасаются, что тарифы могут негативно сказаться на экономическом росте и выручке компаний, а также привести к инфляции в США.По данным CoinGlass, по этой причине объём ликвидаций криптовалюты достиг более $2,1 млрд, сообщает Decrypt. Издание также отмечает, что рынок криптовалют первым отреагировал на введение пошлин — следом может обвалиться и фондовый рынок. Кроме того, инвесторы разочарованы отсутствием шагов по стимулированию рынка криптовалют и ослаблению регулирования, которых ожидали от Трампа, пишет Reuters.Курсы криптовалют на 08:24 мскПолина ЛааксоДеньгивчера«Наиглупейшая торговая война в истории»: Трамп ввёл пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая Что грозит экономикам и какие товары подорожают. #новости
Какая же хуйня это крипта. Любой чих пук на стороне, она тут же сыпется.
то ли дело фондовый рынок
Ну-ну привет о фондового рынка, который стоит как китайская стена и "идёт всё выше и выше"
Пирамида
Санкции в реальном секторе а обвалилась независимая и перспективная замена реальному фиату..
Какая же хуйня этот трамп
А какой чих был ?