США начали обсуждать план по смягчению санкций против России — Reuters

Госдеп и Минфин готовят предложение по снятию санкций с отдельных юрлиц и физлиц. С кого именно — неизвестно.Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным издания, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину представить список санкций, которые можно смягчить, — чтобы потом обсудить их с представителями России в «ближайшие дни».Сейчас ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юрлиц и физлиц, включая некоторых российских бизнесменов. С кого именно хотят снять санкции — не уточняется.Издание отмечает, что чиновники часто составляют подобные списки, но прямой запрос из администрации может указывать на готовность действительно ослабить санкции.Что именно США могут попросить в обмен на смягчение ограничений — неизвестно.27 февраля Трамп продлил действие санкций против России ещё на год. При этом он допустил снятие ограничений в будущем. Как пишет Reuters, запрос об ослаблении санкций направили до того, как их продлили.#новости #санкции