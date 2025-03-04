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Евгения Евсеева
Право

США начали обсуждать план по смягчению санкций против России — Reuters

Госдеп и Минфин готовят предложение по снятию санкций с отдельных юрлиц и физлиц. С кого именно — неизвестно.

  • Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным издания, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину представить список санкций, которые можно смягчить, — чтобы потом обсудить их с представителями России в «ближайшие дни».
  • Сейчас ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юрлиц и физлиц, включая некоторых российских бизнесменов. С кого именно хотят снять санкции — не уточняется.
  • Издание отмечает, что чиновники часто составляют подобные списки, но прямой запрос из администрации может указывать на готовность действительно ослабить санкции.
  • Что именно США могут попросить в обмен на смягчение ограничений — неизвестно.
  • 27 февраля Трамп продлил действие санкций против России ещё на год. При этом он допустил снятие ограничений в будущем. Как пишет Reuters, запрос об ослаблении санкций направили до того, как их продлили.

#новости #санкции

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