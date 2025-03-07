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Евгения Евсеева
Деньги

Дональд Трамп снова отложил введение пошлин на товары из Канады и Мексики — до 2 апреля 2025 года

Для Китая исключений не сделали.

  • По словам президента США, это последняя отсрочка — больше откладывать введение пошлин не будут, пишет The Guardian.
  • Срок отсрочки — до 2 апреля 2025 года, но только на товары, которые попадают в торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA). В него входят, например, сельхозтовары, молочная продукция, лекарства, автомобили, технологии и другое.
  • По данным администрации президента, торговое соглашение охватывает примерно 50% товаров, импортируемых из Мексики, и 38% — на товары из Канады.
Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • Президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая 1 февраля 2025 года. Они вступили в силу с 4 марта 2025-го. Для Мексики и Канады тарифы составляют 25% (10% на энергоносители из Канады). Для Китая — 10% вдобавок к уже введённым. Позже для КНР увеличили пошлины до 20%. Также отложили введение тарифов на автомобили, импортируемые в США из Канады и Мексики
Евгения Евсеева
Деньги
Как введённые Трампом пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая влияют на мировые курсы — объяснение от Bloomberg

#новости

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