Стоимость акций Nvidia превысила предыдущий рекорд января 2025 года на фоне инвестиций ИТ-компаний в ИИ-чипы

Её капитализация составила $3,79 трлн, обогнав Microsoft с $3,67 трлн.Источник: BloombergНа торгах 25 июня 2025 года акции компании выросли на 4,3% — до рекордных $154,31 за штуку. Их стоимость превысила предыдущий максимум января 2025-го. На торгах 26 июня котировки продолжили расти: на 18:34 мск бумаги стоят около $155,1 за штуку.Одна из причин — инвестиции Microsoft, Meta*, Alphabet и Amazon в ИИ-чипы компании. На них, по данным Bloomberg, приходится более 40% выручки Nvidia. На собрании акционеров гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что спрос остаётся высоким, ИТ-сфера находится «только на начальной стадии модернизации ИИ-инфраструктуры».Компания стала самой дорогой в мире второй раз за месяц, обогнав Microsoft. 4 июня 2025 года её рыночная капитализация достигала $3,45 трлн. 26 июня — $3,79 трлн.Рост продолжается с апреля 2025 года, пишет Bloomberg. Акции Nvidia подорожали на 63%, добавив $1,5 трлн к её рыночной капитализации.С января же по апрель 2025 года бумаги Nvidia потеряли 36,3% стоимости. Акции начали резко падать, когда китайский стартап DeepSeek выпустил бесплатную «рассуждающую» модель R1, заявив, что потратил на её создание $5 млн. Также на котировках негативно сказывались пошлины президента США Дональда Трампа, введённые в апреле 2025-го.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости