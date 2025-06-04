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Карина Пардаева
Деньги

Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире — её рыночная капитализация достигла $3,45 трлн

По итогам торгов 3 июня 2025 года Microsoft оценивалась в 3,44 трлн, Apple — $3,04 трлн.

  • Акции Nvidia выросли в цене на 2,8%, до $141,4 за бумагу. Рост обусловлен устойчивым спросом на её чипы для ИИ, пишет CNBC.
  • За последний месяц бумаги Nvidia выросли почти на 24%, несмотря на экспортные ограничения и тарифные риски, отмечает издание.
  • Nvidia впервые стала самой дорогой компанией мира в июне 2024 года и и с тех пор конкурирует за лидерство с Microsoft и Apple.
  • В конце мая 2025-го Nvidia отчиталась о результатах первого квартала 2026 финансового года. Выручка выросла на 69% к прошлому году и составила $44,06 млрд, а чистая прибыль по GAAP снизилась на 15% до $18,78 млрд по сравнению с предыдущим кварталом.

#новости #nvidia

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