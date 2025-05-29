Отчёт Nvidia: выручка выросла на 12%, чистая прибыль снизилась на 15% квартал к кварталу

На фоне отчёта акции компании выросли почти на 5%, до $141,37 за бумагу.Nvidia отчиталась о результатах первого квартала 2026 финансового года, завершившийся 27 апреля 2025 года. Выручка составила $44,06 млрд, что на 69% выше показателя за аналогичный период прошлого года и на 12% больше квартал к кварталу.Чистая прибыль компании по нацстандартам бухучёта GAAP снизилась до $18,78 млрд, что на 15% меньше показателя предыдущего квартала. Компания объясняет это «списаниями» на $4,5 млрд, вызванными избытками H20 после уведомления США о необходимости лицензии для его экспорта.Выручка от дата-центров выросла на 10% квартал к кварталу, до $39,1 млрд. У игрового подразделения она составила $3,8 млрд (+48%), в автомобильном сегменте и робототехники (Nvidia Isaac, Nvidia Drive и другие) — $567 млн (-1%).Во втором квартале компания ожидает выручку в $45 млрд с отклонениями в +/-2%. Прогноз учитывает убыток от чипов H20 примерно на $8 млрд из-за недавних экспортных ограничений.На фоне отчёта акции компании выросли после окончания биржевых торгов на 4,87%, до $141,37 за бумагу. На долю Nvidia приходится около 90% рынка чипов-ускорителей ИИ. В 2026 финансовом году объём продаж компании может составить около $200 млрд, два года назад он составлял $27 млрд, передаёт Bloomberg.#новости #nvidia