Артур Томилко
AI

Perplexity договорилась с Getty Images об использовании лицензированных изображений в ИИ-поиске

Акции фотобанка выросли на 13,6%.

Фото Reuters 
  • В рамках соглашения Perplexity интегрирует API Getty Images в свой ИИ-поисковик, пишет Reuters. Это позволит сервису показывать пользователям защищённые лицензией изображения.
  • Perplexity также будет показывать ссылки на источник изображений, чтобы «информировать пользователей о законном использовании контента». Другие условия соглашения не раскрыли.
  • Акции Getty Images на фоне новости о партнёрстве выросли на 13,6%, до $2,28 за бумагу.
  • В сентябре 2022 года Getty Images запретила загружать и продавать сгенерированные изображения. В начале 2023-го подала иск к Stability AI, которая разрабатывает ИИ-модели для генерации изображений. Осенью 2023 года представла собственный ИИ-инструмент для создания изображений, который обучили на библиотеке сервиса.
  • Perplexity в свою очередь столкнулась с исками о нарушении авторских прав от издательств Nikkei и Asahi Shimbun, отмечает Reuters. После этого компания ввела систему распределения доходов и начала сотрудничать с некоторыми правообладателями.
Евгения Евсеева
#новости #perplexity

4
3 комментария