Perplexity договорилась с Getty Images об использовании лицензированных изображений в ИИ-поиске

Акции фотобанка выросли на 13,6%. Фото Reuters В рамках соглашения Perplexity интегрирует API Getty Images в свой ИИ-поисковик, пишет Reuters. Это позволит сервису показывать пользователям защищённые лицензией изображения.Perplexity также будет показывать ссылки на источник изображений, чтобы «информировать пользователей о законном использовании контента». Другие условия соглашения не раскрыли.Акции Getty Images на фоне новости о партнёрстве выросли на 13,6%, до $2,28 за бумагу.В сентябре 2022 года Getty Images запретила загружать и продавать сгенерированные изображения. В начале 2023-го подала иск к Stability AI, которая разрабатывает ИИ-модели для генерации изображений. Осенью 2023 года представла собственный ИИ-инструмент для создания изображений, который обучили на библиотеке сервиса.Perplexity в свою очередь столкнулась с исками о нарушении авторских прав от издательств Nikkei и Asahi Shimbun, отмечает Reuters. После этого компания ввела систему распределения доходов и начала сотрудничать с некоторыми правообладателями. Евгения ЕвсееваAI23 октReddit подала иск к Perplexity и ещё трём компаниям из-за обучения ИИ-моделей на публикациях пользователей ИИ-поисковик в ответ обвинил компанию в «вымогательстве».#новости #perplexity