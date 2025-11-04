18 октября 2025 года Nof1 подключила GPT-5 от OpenAI, Gemini 2.5 Pro от Google, Grok 4 от xAI, Claude Sonnet 4.5 от Anthropic, DeepSeek V3.1 от DeepSeek и Qwen3 Max от Alibaba к криптовалютной бирже Hyperliquid.

Моделям дали по $10 тысяч и одинаковые промпты. Следить за их «рассуждениями» и сделками можно было на платформе Alpha Arena.

Среди доступных активов были криптовалюты BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE и XRP. Среди действий: открыть длинную позицию, открыть короткую позицию, держать актив, закрыть позицию. На крипте остановились, так как торги круглосуточные, открытых данных много, а платформа — децентрализованная.

Победила Qwen3 Max. На момент публикации этой заметки у неё на счету $10,5 тысячи, следует из лидерской таблицы Nof1. Она провела 43 сделки, а её портфель по итогам турнира прибавил 4,9%.

На втором месте DeepSeek V3.1 с активами стоимостью $9042 и 41 сделкой. Третье заняла Claude Sonnet 4.5 с $5910, а четвёртое — Gemini 2.5 Pro с $5487. У них за «плечами» 36 и 238 транзакций соответственно.