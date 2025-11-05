Amazon потребовала от Perplexity запретить его ИИ-браузеру совершать покупки от имени пользователей — разработчик назвал это «запугиванием»

По мнению Amazon, использование ИИ-агентов нарушает конфиденциальность и ухудшает покупательский опыт — в Perplexity с этим не согласны.Источник: Getty ImagesAmazon опубликовала судебное требование к Perplexety, в котором обвинила компанию в «компьютерном мошенничестве». По данным Bloomberg, компания также подала иск.По словам Amazon, Perplexety не раскрыл, как именно его ИИ-агенты в браузере Comet совершают действия от имени пользователей. Компания говорит, что «неоднократно» просила разработчика исключить его платформу из функций Comet.Amazon заявила, что у Perplexety нет разрешения на доступ к платформе, учётным записям пользователей или их данным, доступ к которым получен при помощи ИИ-агентов Comet.Perplexity в ответ обвинил Amazon в «запугивании»: якобы он получил «агрессивную юридическую угрозу» от компании. Обвинения ИТ-гиганта он отверг, заявив, что тот использует своё доминирующее положение на рынке, чтобы подавить конкуренцию. Amazon и сама разрабатывает ИИ-функции для покупок, в том числе ИИ-агента, отмечает Reuters.Amazon должна быть в восторге. Чем проще совершать покупки, тем больше транзакций и тем счастливее клиенты. Но Amazon это не волнует. Она больше заинтересована в том, чтобы показывать рекламу, спонсируемые результаты и влиять на решения о покупке с помощью дополнительных продаж и запутанных предложений.PerplexityАртур ТомилкоAI2 октPerplexity сделала свой ИИ-браузер Comet бесплатным — до этого он был доступен только подписчикам тарифа Max за $200 в месяц Последние получат доступ к «фоновому помощнику», который может выполнять задачи в скрытом режиме. #новости #amazon #perplexity