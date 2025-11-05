Amazon потребовала от Perplexity запретить его ИИ-браузеру совершать покупки от имени пользователей — разработчик назвал это «запугиванием»

Amazon должна быть в восторге. Чем проще совершать покупки, тем больше транзакций и тем счастливее клиенты. Но Amazon это не волнует. Она больше заинтересована в том, чтобы показывать рекламу, спонсируемые результаты и влиять на решения о покупке с помощью дополнительных продаж и запутанных предложений.