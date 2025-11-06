VK рассказала о своей языковой модели Diona — она обучена на пользовательском контенте, в том числе комментариях из «ВКонтакте»

И встроена в продукты компании. Впервые VK рассказала, что обучила нейросеть на комментариях из «ВКонтакте», в феврале 2024 года. Теперь компания выпустила обновлённую версию модели и раскрыла её название — Diona, пишет «Коммерсантъ».Кроме комментариев, модель базово обучали на «больших объёмах текстов» — каких, не уточняется.По сравнению с предыдущей версией, в 1,5 раза выросло количество параметров — и составляет от 4 млрд до 30 млрд. Также она требует меньше ресурсов.Инвестиции в создание модели не раскрыли. Источник «Ъ» в крупной российской ИТ-компании оценил затраты в 500-800 млн рублей. Но опрошенные изданием эксперты полагают, что затраты были выше.Воспользоваться моделью напрямую нельзя — она встроена во внутренние продукты компании. Сейчас функции генеративного ИИ есть в сервисах Mail — «Почте», «Календаре», «Заметках», — а также в «VK Рекламе», RuStore, «Учи.ру» и других.#новости #vk #нейросети