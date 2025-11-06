Китайская Kimi AI выпустила бесплатную «рассуждающую» модель K2 Thinking с открытым кодом

Компания заявляет, что она обошла GPT-5 в «Последнем экзамене человечества». Результаты модели в тестах на общие знания, использование инструментов в агентском режиме, поиск и написание кода. Источник: Kimi AIKimi K2 Thinking добавили в чат-бота компании с поддержкой русского языка. Также на её базе в ближайшее время планируют выпустить режим ИИ-агента. Контекстное окно модели — 256 тысяч токенов.Компания заявляет, что модель на несколько баллов обошла GPT-5 в разработанном OpenAI тесте «Последний экзамен человечества», а также в некоторых бенчмарках на написание кода и поиск информации. Сравнивали ли Kimi с Mini- или Pro-версией GPT-5, не уточняется.В пользовательском рейтинге LMArena предыдущая версия Kimi без режима «рассуждений» уступала DeepSeek V3.2, Qwen 3, Grok 4 Fast и последним моделям от Google, OpenAI и Anthropic.Kimi K2 Thinking выложили на Hugging Face. Заявлено, что у неё 1 трлн параметров и 32 млрд активных параметров.Она также доступна в API по цене $0,6 и $2,5 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно (49 рублей и 203 рубля по курсу ЦБ на 6 ноября 2025 года) и $1,15 и $8 в режиме Turbo (93 рубля и 651 рубль).Валерия ИльинаAI14 марКитайская нейросеть Kimi AI: как пользоваться бесплатным чат-ботом Новая модель обрабатывает до 200 тысяч символов в одном запросе.#новости