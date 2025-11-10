Популярное
Таня Боброва
AI

Объединённая компания Wildberries & Russ начала тестировать бесплатный сервис для выявления сгенерированных изображений

«Детектор» работает на отдельном сайте.

Источник: Wildberries
  • Бета-версия работает на сайте aidetector.rwb.ru и позволяет проверить, сгенерировано ли изображение с помощью нейросетей или нет, рассказала компания. Чтобы проверить картинку, нужно зайти с помощью WB ID.
  • На старте сервис работает бесплатно и позволяет проверить 100 изображений в месяц. Точность распознавания доведена до 95%, говорят в компании.
  • Во время тестов разработчики проверят, как работает сервис, и определят «вектор развития продукта». В планах — добавить анализ аудио, видео и текста.
  • По словам компании, сервис поможет определить, например, реальность изображений в новости или в отзывах в интернет-магазине.
  • В начале ноября 2025 года в X «завирусился» пост о якобы сгенерированных отзывах-картинках на Wildberries. В маркетплейсе говорили, что применяют алгоритмы распознавания сгенерированного контента и «продвинутую систему детекции фейковых отзывов».
Источник: @WowHotShots
#новости #wildberries

