Объединённая компания Wildberries & Russ начала тестировать бесплатный сервис для выявления сгенерированных изображений

«Детектор» работает на отдельном сайте.Источник: WildberriesБета-версия работает на сайте aidetector.rwb.ru и позволяет проверить, сгенерировано ли изображение с помощью нейросетей или нет, рассказала компания. Чтобы проверить картинку, нужно зайти с помощью WB ID.На старте сервис работает бесплатно и позволяет проверить 100 изображений в месяц. Точность распознавания доведена до 95%, говорят в компании.Во время тестов разработчики проверят, как работает сервис, и определят «вектор развития продукта». В планах — добавить анализ аудио, видео и текста.По словам компании, сервис поможет определить, например, реальность изображений в новости или в отзывах в интернет-магазине.В начале ноября 2025 года в X «завирусился» пост о якобы сгенерированных отзывах-картинках на Wildberries. В маркетплейсе говорили, что применяют алгоритмы распознавания сгенерированного контента и «продвинутую систему детекции фейковых отзывов».Источник: @WowHotShots #новости #wildberries